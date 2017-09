Dany Spanic hermana de la Usurpadora vive un infierno

La ex modelo Dany Spanic vive momentos de angustia en su vida de acuerdo a Tv Notas, tras haber sido una de las modelos más hermosas y sensuales junto a su hermana Gabriela Spanic de 43 años ha vivido en carne propia un infierno y es que desde que se casó con Ademar Nahum y sufrir un derrame cerebral Spanic vive aterrada esto fue lo conto.



"Me dijo que tiene mucho dinero e influencias para 'hundirme' a mí y a mi familia; tengo mucho miedo, por eso no me he ido".

Mi familia Una publicación compartida por Daniela Spanic De Nahun (@danielaspanic) el 23 de May de 2015





ESCÁNDALOS DE GABY SPANIC

Gabriela Spanic es la hermana gemela de Dany, Gaby participó en Miss Venezuela en el año de 1992 y represento a su estado Guárnico, además esto le sirvió como plataforma para consolidarla como actriz.



Después de trabajar en unos melodramas Gaby decidió ir a México para probar suerte y ser la estrella del melodrama "La Usurpadora" novela que le dio fama a nivel mundial.



Tras permanecer varios años en Televisa, Spanic se cambió a Telemundo y más tarde llegó a Tv Azteca en donde recientemente prescindió de su exclusividad tras un berrinche de la actriz el cual sucedió en un reality show llamado "Baila si puedes" donde decidió salir ya que no le parecía el hecho de competir contra Mayra Sierra para ver quien seguiría en el programa, en ese momento Spanic exploto y dijo lo siguiente:



"Te cedo mi lugar" y abandono el programa.

#Repost @wdproducciones_ (@get_repost) ・・・ @gabyspanictv @will_makeup ♥️✌️ Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv) el 25 de Ago de 2017





Y quien no sepa la actriz tiene un fuerte carácter el cual ha hecho logrado permanecer en el ojo del huracán, lo cual ha manchado su imagen.



Recordemos que uno de los escándalos más fuertes que vivió la actriz, fueron las declaraciones de su ex asistente quien revelo haber sufrido acoso sexual por parte de Gaby lo cual la sorprendió y confesando lo siguiente:

#Repost @wdproducciones_ (@get_repost) ・・・ #Backstage @gabyspanictv @esquedachris @kolbeckc_showroom @will_makeup @grisselfregoso #Team ✨✌️ Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv) el 13 de Jul de 2017



"Obviamente son sus cinco minutos de fama que quiere sacar provecho y lucrar con mi carrera".



A un mes del supuesto acoso Norma Utrera madre de la actriz afirmo que Gaby había sufrido amenazas y que las culpables sería Carmen Salinas Y Ademar Nahu.





PLEITO CON SU HERMANA

En el año 2008 Gaby rompió su relación con su hermana gemela Dany ya que tras los serios problemas de salud que enfrentó, Gabriela aseguro que estos provocaron un cambio en la actitud de su hermana y que Daniela era manipulada por su aun esposo Ademar Nahun, quien supuestamente ha hecho que se enfrenten para separar a la familia.

Gracias a la tienda @lalaloja por vestirme hoy en mi colectiva de prensa! Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv) el 16 de May de 2017



Dani por su parte con lágrimas en los ojos defendió a Ademar revelando que no entendía la causa por la que Gaby acusaba de esa manera a su esposo quien estuvo con ella en los momentos más difíciles.



NECESIDAD DE TRABAJO

La venezolana también revelo que se encuentra desesperada por buscar trabajo ya que después de sus problemas de salud nadie la contrata. tal es la necesidad de trabajo que admitió que si es necesario podría trabajar con su hermana de la cual se ha distanciado todos estos años revelo en una entrevista con cierta incomodidad

Una publicación compartida por Daniela Spanic De Nahun (@danielaspanic) el 30 de Ene de 2016

