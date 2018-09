Darren Criss, del éxito de Glee a ganador de un Premio Emmy

Darren Criss, aquel joven que usaba mucho gel en su cabello, que gustaba de usar moños en sus atuendos diarios, que cantaba y bailaba por los pasillos de la secundaria McKinley (en su papel de Blaine Anderson en la serie Glee), ha consagrado su carrera como actor al obtener su primer Premio Emmy.

Fotos: AP, AFP y EFE

El joven actor Darren Criss se llevó a casa su primer Premio Emmy durante la gala llevada a cabo ayer lunes en Los Ángeles. Quien saltará al estrellato gracias a la serie Glee, ganó el premio al "mejor actor en una serie o película limitada" por su interpretación de Andrew Cunanan, en "El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story".

"Dios mío, ustedes están presenciando el momento más extraordinario de mi vida", expresó Darren Criss en su discurso de aceptación.

Tengo el privilegio de estar en esta sala entre tanta gente que me inspira mucho y estoy muy honrado de ser nominado.

Admitió ser fanático de muchos de los presentes en la ceremonia de los Emmy: “los actores son realmente tan buenos como los momentos que se les brindan y los momentos que se les conceden. Así que estoy profundamente en deuda con mi amigo Ryan Murphy por confiándome esta oportunidad de mi vida y por creer en mí”.

Darren Criss agradeció a sus padres:

A diferencia del personaje que interpreté, tuve la suerte de criarme en un hogar que era muy cariñoso y acentué el valor del trabajo duro, la compasión y no tomándome demasiado en serio.

Al igual que en Glee, Ryan Murphy volvió a confiar en Darren Criss para "El asesinato de Gianni Versace", donde dio vida al complejo papel del asesino en serie Andrew Cunanan.

La carrera de Darren Criss es hasta el momento breve, pero muy variada. No solo ha participado en las dos series mencionadas de Ryan Murphy, sino que ha desarrollado una carrera paralela como cantante solista y ha protagonizado en Broadway el papel de "Hedwig" en la adaptación musical de "Hedwig and the Angry Inch".

En los Premios Emmy Darren Criss era uno de los indiscutibles favoritos en la categoría que ganó, pero eso no le quita mérito al joven actor de 31 años (nominado por primera vez), por haber adelantado a pesos pesados con nominación en su categoria como Antonio Banderas, Benedict Cumberbatch o Jeff Daniels.

Darren había sido nominado hace tres años, eso sí, por escribir el tema "This Time" para el final de 'Glee'.

Por cierto, así celebró Ricky Martin el triunfo de su amigo (y compañero de la serie):