Dascha Polanco busca oportunidad después de Orange is the New Black

Agencias, escritores, productores: ahora es el momento para que Hollywood haga más en términos de diversidad detrás de escena, dijo Dascha Polanco.

Frente a las cámaras, la coprotagonista de "Orange is the New Black" dijo que la industria debe dejar de pensar en ella y en muchas de sus coprotagonistas en la serie de Netflix recientemente terminada como tipos de Hollywood no tradicionales basados en el tamaño, apariencia , raza, edad u orientación sexual.

“Somos la tradición. Somos la realidad ”, dijo Polanco a The Associated Press en una entrevista reciente. "Hollywood ha sido muy exclusivo en lo que consideran un actor, a quién quieren representar en las pantallas".

Polanco dijo que la diversidad en la pantalla avanza lentamente, pero es igualmente importante hacer lo mismo fuera de cámara. Sus luchas para encontrar trabajo no están exentas de cicatrices emocionales. Ella lucha a diario por "amor propio, autoaceptación, autocuidado".

“Gran parte de mi vida como niña y joven adulta ha sido influenciada por la forma en que las personas me aceptan o sienten que no soy suficiente para lograr ciertas cosas debido a cómo me veo. Tenía mucho miedo de ir a audiciones y decirme: "Bueno, tienes que perder peso, tu cabello está rizado", dijo Polanco.

Aprender a hacer las paces con discriminación y prejuicios en su pasado es clave para Polanco.

"Está aprendiendo cómo abrazar esas cicatrices y cómo las usamos como base y no como identidad", dijo.

Ahora que "Orange" ha terminado, Polanco dijo que quiere pasar más tiempo disfrutando cada momento mientras persigue la vida después de que el exitoso programa lanzó su carrera. Aparecerá en la versión cinematográfica de "In the Heights", y está audicionando como en los viejos tiempos.

"Estoy de vuelta en los campos de batalla", dijo. “Todavía estoy aquí sin obtener papeles, y veo a quién interpretan, alguien que se ve totalmente opuesto a mí, tamaño, aspecto, experiencia, totalmente opuesto. No necesariamente no tiene talento o tiene más talento. Es solo, ya sabes, hay mucho que hacer para cambiar ".

Polanco dijo que tiene la mente de un estafador.

"No tengo tiempo para sentarme aquí y esperar", dijo. “Siempre estoy pensando en cómo puedo capitalizar? Lo aprendí de 50 Cent ".

