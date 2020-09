Datos curiosos que no sabías sobre Maya Hawke

Estados Unidos.- No cabe duda que la tercera temporada de Stranger Things ha resultado ser todo un éxito, sobre todo por el extraordinario papel de Robin, el cual es interpretado por la bellísima Maya Hawke, tanto así que se ha convertido en toda una sensación y sobre todo ha cosechado millones de seguidores.

Como mucho saben, Maya heredó de sus padres el gran talento, pues es hija nada más y nada menos que de Uman Thurman y Ethan Hawke, además es estadounidense y nació un 8 de julio de 1998. Pero hay muchas cosas más por conocer, es por eso que aquí te compartiremos una serie de datos bastante curiosos sobre la actriz.

1.- Debut en televisión

Su primera aparición en la pantalla fue en la adaptación de la BBC de Little Women (Mujertictas), en esa ocasión enamoró a los televidentes con su personaje de Jo March. Fue desde este momento que comenzó a forjar una gran carrera.

2.- Estudió arte dramático

Cabe señalar que su gran talento no solo es por herencia, si no que también es una mujer muy preparada incluso estudió durante un tiempo Artes Dramáticas en la compañía Julliard Arts Collegue en la ciudad de Nueva York, solo que en un momento tuvo que abandonar sus estudios para comenzar a grabar Little Women, sin embargo, no descarta seguir preparándose.

3.- Formó parte de la campaña publicitaria de Calvin Klein

En el año 2017, Hawke enamoró aun más a sus seguidores luego de que participara en la campaña publicitaria de Calvin Klein, realizada por Sofia Coppola. En las imágenes blanco y negro se puede ver a la actriz lucir una atrevida lencería con ese encanto que tanto la caracteriza.

4.- Romance de sus padres

Como anteriormente mencionamos, Maya es fruto del amor entre Uman Thurman y Ethan Hawke, quienes se enamoraron durante las grabaciones de la película Gattaca en el año de 1997. Un año más tarde, decidieron unirse en matrimonio.

Ethan Hawke y Uman Thurman / AP, AFP

5.- Herencia artística

Algo que muchos desconocen es que el arte no comenzó desde sus padres si no mucho más atrás, pues por parte de su padre, es sobrina tataranieta del dramaturgo Tennessee Williams, un reconocido escritor de los años 40. Por parte de su madre, s nieta del budista Robert A.F. Thurman y la modelo Nena Von Schlebrügge.

6.- Padece dislexia

Todos sabemos que en este mundo nadie es perfecto, y es que desafortunadamente Maya padece dislexia, un problema de salud que la obligó a cambiarse e escuela en muchas ocasiones.

Maya Hawke/ AFP

7- Comenzó siendo modelo

Los primeros trabajos artísticos de Hawke fueron haciendo modelaje, y es ue su belleza y figura son ideales para esta actividad. Cabe mencionar que no fue con cualquier marca, pues sus participaciones fueron para la reconocida revista Vogue.

8- Los hermanos de Maya

Es importante señalar que Hawke no es hija única, pues tiene un hermano menor llamado Levon y tres hermanastras con las cuales tiene una buena relación; dos son por parte de su padre Ethan y una por su madre.

9.- Su gusto por la música

Definitivamente, la actriz y modelo también tiene un amplio gusto por la música y la verdad es que lo hace bastante bien, sin embargo, por algunas prioridades no ha podido explotar este talento escondido.

10.- Pudo ser "La Sirenita"

Algo que pocos sabían, es que la actriz estadounidense estuvo a nada de interpretar al personaje de "La Sirenita", pues Sofia Coppola, quien fue elegida para realizar la adaptación, la eligió para el protagónico, sin embargo, la producción prefirió a Chloë Grace Moretz.

Chloë Grace Moretz / AFP

