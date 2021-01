David Bowie y la anisocoria: afección visual que influyó en su hipnótica mirada

El día de hoy el cantante británico, David Bowie, estaría cumpliendo 74 años de edad de no ser por su fallecimiento el 10 de enero de 2016 tras padecer cáncer hepático en sus últimos años, hecho que sigue conmocionando a sus miles de fanáticos alrededor de todo el mundo.

El interprete de exitosos temas como "Space Oddity", "Modern Love", por mencionar algunos, es recordado por su enorme legado en la música, así como por su peculiar forma de vestir, con la cual inspiró a varias generaciones. Pero eso no lo es todo, el compositor tenía una afección en la vista que lo hacía único.

Se trata de una signo médico llamado anisocoria el cual es definido como una asimetría del tamaño de las pupilas, debido a un distinto estado de dilatación de la estructura ocular, consecuencia de una miosis (contracción pupilar) o una midriasis (dilatación pupilar) anormal y unilateral.

Se ha revelado que la anisocoria que David Bowie padecía era consecuencia de una pelea que mantuvo durante la primavera del año 1962, con su amigo George Underwood, luego de entrar en riña por el amor de una chica que le gustaba a ambos.

El altercado ocurrió cuando Bowie y Underwood tenía tan solo 15 años, por lo que este hecho no ocasionó que su amistad terminara, pues además de ser grandes amigos, también fueron colegas y trabajaron juntos en varias bandas antes de que George, dejara la música para dedicarse al diseño gráfico.

No obstante, hubo algo que sí cambio después de aquel desafortunado momento, y es que el cantante originario de Brixton, Londres, no volvió a tener igual uno de sus ojos, pues el golpe había dañado por accidente su globo ocular, lo que le ocasionó una parálisis de los músculos que contraen el iris. Fue desde aquel día, que la pupila izquierda de David, se quedó en una posición fija por el resto de los años venideros.

Cabe mencionar que con el paso del tiempo, el mismo Bowie agradeció a su amigo de la juventud, pues aseguraba que le había otorgado algo místico a su mirada, lo cual también le sirvió de inspiración para crear algunas de las que serían sus mejores canciones, así como un estilo inigualable presumió en la portada de su álbum "Heroes".

Para los que aún no tienen muy claro de qué se trata esta afección visual, según establece la Academia Americana de Oftalmología (American Academy of Ophthalmology), la anisocoria se produce cuando las pupilas de los ojos no tiene el mismo tamaño, pues recordemos que la pupila es quien permite que la luz ingresa a los para poder ser capaces de ver.

Así pues, cualquier persona puede tener las pupilas de tamaños diferentes, sin tener ningún problema severo de salud, no obstante, hay algunos escasos casos en los que esta desigualdad puede estar relacionada con algún problema más serie en el ojo.

