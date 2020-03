David Bryan, de Bon Jovi, da positivo a prueba de coronavirus

Estados Unidos.- El músico estadounidense David Bryan, integrante de la agrupación Bon Jovi, confirmó por medio de sus redes sociales para sus seguidores que dio positivo a la prueba por coronavirus (COVID-19).

Bryan, quien es el tecladista de la agrupación, utilizó una de sus fotografías para dar a conocer la noticia y explicó que estuvo enfermo durante una semana, pero ahora cada día se siente mejor.

Asimismo, alentó a sus seguidores y a todas las personas alrededor del mundo que se encuentran preocupadas por el nuevo coronavirus o infectadas del mismo a que no tengan miedo, pues se trata de una gripe y no de la peste.

Acabo de recibir mis resultados hoy y obtuve resultados positivos para el coronavirus. He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. Por favor no tengas miedo. Es la gripe, no la peste", compartió.