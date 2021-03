David Caro dará vida a Nicolás Larrea en una serie española

La carrera actoral de David Caro Levy cada día va más en ascenso, ya que su talento y pasión por esta profesión le han abierto muchas puertas. Su más reciente proyecto se trata de una serie española de nombre, La templanza, que se estrena el 26 de marzo por Amazon Prime Video. Contento de que más público conozca su trabajo, el actor mexicano compartió en entrevista por vía telefónica sobre este personaje, así como de otros proyectos en la actuación y también en la música.

La templanza es una serie que se hizo basada en el libro del mismo nombre, escrito por María Dueñas, y que en los últimos años se ha convertido en uno de los libros más vendidos en España. El actor compartió que su llegada a este proyecto se dio a través de una invitación que le hicieron para un casting Eva Leira y Yolanda Serrano, quienes son las directoras de casting de la serie La Casa de Papel. Fue hasta cinco meses después que le confirmaron estar dentro del proyecto, que grabó durante cinco meses en la ‘Madre Patria’.

Para el actor fue bastante interesante su participación en esta serie, en la que además aprendió bastante.

“Ser parte de esta serie fue realmente muy divertido, las locaciones y el vestuario me ayudaron mucho a llegar al personaje y me hizo sentir en esa época. Además, el ver a todos los extras vestidos de época también lograron transportarme hacia ese momento. Mi personaje en La templanza se llama Nicolás Larrea y es el hijo del protagonista . Nicolás es una persona más moderna para su época y su papá lo quiere casar para que se cuadre porque es demasiado fiestero y parrandero, pero él se quiere casar por amor. Por ello, su padre decide mandarlo un tiempo a Europa para que madure, pero pasan muchas cosas en Europa”, detalló el actor.

Sumamente afortunado es como se siente David Caro al ser parte de este proyecto.

“De verdad que soy una persona afortunada porque me hayan brindando esta oportunidad de grabar en España. Además de darme placer, también me enseñó muchísimo, y no porque en México no se hagan las cosas bien, sino porque en España se trabaja diferente, el trato del director hacia al actor es más cercano y eso de alguna manera a mí me brindó más confianza a la hora de hacer mi trabajo”, añadió con emoción.