David Crosby feliz por su documental Recordar mi nombre

David Crosby ha rechazado no menos de cuatro biopics sobre su vida. Ninguno de ellos capturó el alcance de su vida turbulenta.

Pero dijo que sí cuando el director A.J. Eaton propuso un documental. A los 77 años, con un estado de salud relativamente deficiente y al mismo tiempo creando la mejor música de su carrera, Crosby estaba listo para hablar. Y una casualidad con Cameron Crowe, quien conoce a Crosby desde que el director era adolescente, significaba que también tenían a la persona perfecta para hacer las preguntas.

La película, "David Crosby: Remember My Name", se estrenará en Nueva York y Los Ángeles el viernes y se expandirá en todo el país en las próximas semanas. Es un retrato revelador del "tipo en Crosby, Stills, Nash y Young que nunca tuvo un éxito" (sus palabras). Habla con franqueza acerca de pelearse con su banda, su relación malsana con Joni Mitchell, sus "dos o tres" ataques cardíacos, aprender a ser una estrella de rock de The Beatles, su desdén por Jim Morrison ("un idiota"), su adicciones, la muerte prematura de una novia y cómo su esposa Jan lo ama "de una manera en que yo no me amaba".

Y no fue fácil ir a esos lugares incómodos, pero era la única forma en que Crosby y los realizadores lo harían.

"Definitivamente hubo momentos en los que dije: 'No puedes poner eso en la película'", dijo Crosby. "Y ellos decían: 'Sí, seguro Dave.' Pero hicimos lo mejor que pudimos hacer para tener una idea de cómo llegué hasta aquí".

Crowe dijo que era un honor "ser el chico que lo entrevistara cuando estuviera listo para contar la historia de su vida". Se conocieron en 1973 o 1974 cuando Crowe recibió una asignación para escribir sobre Crosby, Stills, Nash y Young.

"Crosby no tenía idea de para quién escribía, no le importaba. "Era solo un tipo que tenía muchas preguntas y tenía todo el tiempo del mundo para mí", dijo Crowe. "Él respondió a todas las preguntas".

También se mantuvieron en contacto a lo largo de los años, y Crowe siempre se preocupaba cada vez que lo veía que podría ser la última.

"Es profundamente irónico que esté en su momento más brillante cuando probablemente esté menos sano", dijo Crowe. "Pero él quiere comunicarse y decirnos que 'el tiempo es la moneda final'".

Sin embargo, no significa que la filmación fuera una brisa. Un día, cuando la producción fue a visitar el famoso Laurel Canyon Country Store, dijo que Crosby estaba particularmente molesto. Capturaron su estado de ánimo en la película cuando él rechaza bruscamente la idea de romantizar la tienda o incluso el área: era solo un lugar para alejarse del smog, dijo Crosby.

"Pero luego se va y se sienta fuera de la tienda de campo y ¿qué dice? "Yo era un mal amante. Dejé caer a todas estas mujeres en mi vida ". Y me parece bien que ALGO sobre el Country Store parece estar hablando contigo. Fue tan profundo como había ido en ese momento ", dijo Crowe. "Pero él no quería tener nada que ver con mi metáfora de '¿Para qué has venido a esta tienda?' Él dice: 'para la compra, ¿de qué estás hablando?'"

Y mientras Crosby nunca se negó a responder ninguna pregunta, Crowe cree que todavía hay un misterio necesario a su alrededor.

"La última sonrisa que tiene es una especie de momento de capullo de rosa", dijo Crowe. "Y todavía no sé lo que está pensando allí".

Crosby sabe que se encuentra en una posición única para haber alcanzado esta cima creativa en esta etapa de su vida. Actualmente está de gira por "Sky Trails", su tercer álbum original en menos de cinco años.

"Normalmente, las vidas de las personas no van por este camino, para tener un resurgimiento repentino al final de una carrera", dijo Crosby. "Voy contra el flujo aquí. Definitivamente soy un salmón que está corriendo río arriba, no hay ninguna pregunta. Pero, ¿por qué me está ocurriendo en un grado tan extremo y tan tardío? No puedo explicarlo ".

A él le gusta hacer música y ha encontrado colaboradores con los que le gusta trabajar. Pero a veces piensa por qué su antiguo material sigue resonando ("fue un momento de esperanza y estamos en tiempos muy oscuros en este momento").

Además, el legado está en su mente últimamente no solo por el documental. Crosby planea presentar un litigio sobre grabaciones maestras que se perdieron en el incendio de la bóveda universal en 2008, que acaba de salir a la luz recientemente.

"Tenían una obligación escrita, contractual y escrita para proteger esas cintas", dijo Crosby. "Así que puedes contar con una demanda".

Pero sobre todo, está pensando en el futuro de la música y es muy consciente de que es desalentador para los jóvenes músicos que comienzan en un negocio que está en su contra.

"Los niños que vienen no pueden ganarse la vida porque no pueden ganar dinero con los registros", dijo Crosby. "El arte ya está sufriendo por eso ... El problema con la música pop es que es superficial. No va a ninguna parte, no te lleva a ninguna parte ".

¿Y en cuanto a si o no le permitiría a alguien darle el tratamiento de "Rocketman" o "Bohemian Rhapsody"? Seguro.

"Pero no creo que puedas hacerlo a medias", dijo

