David Guetta y 60 Dj’s sonarán los beats en el festival Tomorrowland virtual en 3D

El festival de música electrónica Tomorrowland al que suelen acudir 400 mil personas, contará con David Guetta y Dimitri Vegas & Like Mike, como grandes artistas invitados de una edición que se celebrará en formato digital (que ha sido nombrado "Tomorrowland Around the World") y con tecnología 3D, esto debido a la pandemia de COVID-19.

Martin Garrix, Armin van Buuren, Tiësto, Steve Aoki, Don Diablo, Oliver Heldens, Afrojack o Timmy Trumpet serán otros de los 60 artistas de las mesas de mezclas que participarán en la edición de la pandemia de coronavirus del "festival de dance más prestigioso del mundo", según los organizadores, que se celebrará entre los días 25 y 26 de julio.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los boletos de acceso para el show virtual "Tomorrowland Around the World" tendrán un precio de 310.28 pesos mexicanos (13,93 dólares) por una jornada y de 504.51 pesos mexicanos (22,65 dólares) por los dos días, y podrán comprarse a partir de este jueves en la web del festival, explican los organizadores, que han difundido un vídeo para hacerse una idea de cómo será la experiencia 3D del evento.

El pasado mes de abril, la empresa belga responsable del diseño y la construcción de los impresionantes decorados de Tomorrowland, Fisheye, aparcó su actividad habitual para producir paneles de protección para las farmacias, un cambio impulsado por la crisis del coronavirus para afrontar la caída de la demanda.

Tomorrowland fue creado en 2005 por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers inspirado en el holandés Mysteryland, con el objetivo de crear un festival de electrónica diurno y se celebra cada verano en la localidad de Boom, entre Bruselas y Amberes, y ha organizado después réplicas en otros países como Estados Unidos o Brasil, así como una edición invernal en los Alpes franceses.

Bélgica ha prohibido celebrar macrofestivales y otros eventos multitudinarios al menos hasta el próximo 31 de agosto, lo que además de a Tomorrowland ha afectado también a eventos como Pukkelpop y Rock Werchter, que cada año reúnen a miles de personas.

También te puede interesar:

Tomorrowland cancela su edición 2020 por coronavirus

Le Twins, Mr. Pig y Tom & Collins, DJs mexicanos en Tomorrowland

Los beats de Tom & Collins conectan con un público universal