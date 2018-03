David Medel: "Mi personaje llega en un momento de salvación"

Los Mochis, Sinaloa.- David Medel ha demostrado su talento y pasión en cada uno de sus proyectos, dejando claro que puede dar vida a cualquier personaje que desee y salir adelante de los retos que se presentan en su carrera.

Película

El actor participa en la película Nadie sabrá nunca, escrita y dirigida por Jesús Torres Torres, donde da vida a un hombre misterioso. “La historia es de los años 70 en el México rural, en un pueblo perdido en la nada, donde sus personajes siempre están en una dinámica de no poder avanzar. Mi personaje llega en un momento de salvación, de esperanza para los protagonistas. El director es un ferviente admirador del Old West y un gran conocedor del cine mexicano. Yo hago un vaquero. Lo que quiso hacer fue un homenaje tanto a las películas mexicanas como las de western, así que hizo esta mezcla. Mi personaje es como el príncipe azul en este drama. El género yo lo denominaría como drama rural con realismo mágico” externó.

Este filme fue presentando oficialmente en la 33 edición del Festival Internacionalde Cine en Guadalajara, donde tuvo muy buena reacción por parte del público. “Fue un proyecto que se formó durante varios años y ver cómo iba creciendo poco a poco, hasta que ya lo pudimos ver en su estreno a nivel internacional y en pantalla grande; fue impresionante, ver todo el trabajo en conjunto es maravilloso”, compartió Medel.

Las locaciones usadas para el rodaje están ubicadas en el pueblo donde creció el director.

“Hay una hermosa gama de paisajes, lugares boscoso, rocosos, teníamos muchas locaciones distintas, unos atardeceres preciosos”.

Personalmente a David Medel este filme le dejó el siguiente mensaje: “Orgullo. Es un proyecto muy personal de Jesús, el que haya depositado la confianza en mí para hacer este personaje, el ver cómo creció. El casting fue hecho hace dos años antes del rodaje. Verlo ya en pantalla siento esa sensación que te hace hinchar el pecho de honor”. El principal mensaje para quien disfrute de esta cinta es que siempre hay esperanza, se puede encontrar una mejor vida.

Rodaje

“Mi experiencia fue maravillosa, de hecho yo me la pasé como niño en juguetería. Para la preparación del personaje tuve que hacer mucho ejercicio, tomar clases de charrería, todo el tiempo estaba encima del caballo. Yo salí emocionadísimo, siempre estuve jugando; luego, cuando el personaje de ficción entra en la realidad trabajar con Adriana Paz y el niño Luciano Martí, fue una delicia”.

Personaje

Su reto más grande para dar vida a este personaje fue el cambiar su físico, tuvo que aprender artes nuevos como la charrería, así como ver películas clásicas del western, para así tener referencias precisas de lo que se planeaba llevar a la pantalla.

“En la mayoría de la película mi personaje no habla, todo es con miradas, con poses; creo que ha sido un reto el interpretar sin pronunciar una palabra. Alguna vez me dijo un maestro de actuación que no te tienes que olvidar quién eres, siempre debes encontrar las cualidades y las cosas que tú tienes como persona para dárselas al personaje, siempre vas a ser tú. Me gustó mucho interpretarlo, porque es noble, busca el bien, ayudar, salvar y apoyar; yo me consideró también así”, confesó.

Los actores que participan en Nadie sabrá nunca lograron convertirse en un buen equipo, esto ayudó a tener un resultado final con gran calidad.

“Emocionalmente el personaje está en una encrucijada porque es una persona de altos valores morales y en la historia se debe enfrentar a las adversidades, a los bandidos, a salvar a su amada, a su pueblo; al final el héroe queda solo”, dijo.

Cine mexicano

“Está creciendo cada vez más, hay más estímulos, se están estrenando más películas a nivel comercial. México siempre ha sido un parteaguas del cine a nivel latinoamericano; a nivel internacional los reflectores siempre voltean a ver a México, se mantiene a la vanguardia del cine. Creo se le debería dar más apoyo al cine nacional, no importa qué tipo de género. Se debería apoyar más a la industria cinematográfica porque si no habrá una fuga de talento; si las instituciones se encargan de que todo ese talento tenga los recursos suficientes, crecerá”, señaló.

Proyectos

Además en este año se estrena por Azteca 1 la serie La bandida, donde dará vida a un sacerdote, hermano de la protagonista.