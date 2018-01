David Medel será un hombre de buen corazón en La Bandida

“Soy un tipo afortunado, muy alegre”, es la manera en la que David Medel se describe a sí mismo. El actor se encuentra conquistando cada uno de sus sueños, esos que alberga en su corazón.





La bandida



Habló con EL DEBATE sobre el nuevo proyecto que se encuentra realizando, la serie La bandida. Está muy emocionado por este paso en su carrera.

“Es una serie basada en hechos reales sobre una mujer que tuvo una casa de citas en La Condesa, en la Ciudad de México, alrededor de los años 40. Fue una figura muy importante en el medio artístico y político. Empieza cuando Graciela y su hermano Benjamín son niños, quedan huérfanos y luego son adoptados por una madre llamada Catalina; ella los ayuda, empiezan a estudiar y luego quedan nuevamente huérfanos. Graciela decide apoyar a su hermano para que siga estudiando, se va a la revolución, Benjamín se queda estudiando en el seminario; luego se vuelven a encontrar en la Ciudad de México como adultos y retoman esta relación de hermanos, un poco extraña: Benjamín es sacerdote, y ella, dueña de una casa de citas”, adelantó.



Personaje



El actor dará vida a Benjamín en la serie, asegura que será un ser humano con un gran corazón, un sacerdote que buscar ayudar a los demás.



“Ama incondicionalmente a su hermana, la apoya y la ama, porque ella se convierte en una figura materna desde niños. No acepta a lo que se dedica su hermana, pero lo respeta, porque también del trabajo de su hermana salen muchas donaciones para la parroquia y para el orfanato que dirigen ellos dos”, compartió.



Club de Cuervos



También formó parte de la exitosa serie Club de Cuervos donde interpretó a Javier Pizarro, la nueva contratación estrella de este club.

“Es un proyectazo y estoy muy contento de haber sido parte de ese mundo, de esta producción”, externó.

Carrera



A pesar que de niño no tenía pensado ser actor, pues su sueño era el futbol, por razones de salud tuvo que abandonar un poco esta profesión.

“En secundaria gané un concurso de declamación y de ahí me comenzó a gustar la actuación; tomé talleres, me metí a grupos de teatro y poco a poco comencé; mis padres me ayudaron, ellos siempre me han apoyado y me mandaron a estudiar al extranjero; estuve en ALRA, en Londres, regresé e inicié mi carrera en México”, señaló.

Si él pudiera elegir entre el cine, la televisión o el teatro, se quedaría con los tres, pues son diferentes habilidades las que se desarrollan.

“Lo que más me gusta de esta profesión es que te da la oportunidad de conocer gente, diferentes culturas, viajar. Es impresionante como la actuación te ayuda a conocer más y también la oportunidad de hacer personajes tan diversos”, dijo.



El antes y después de su carrera vino cuando hizo su primera trabajo actoral profesional. “Ahí me di cuenta que es una carrera que merece disciplina y respeto, me gustó”.

A lo largo de su caminar ha tenido la oportunidad de interpretar diversos personajes, de los cuales dice aprende cosas diferentes, para poder así darle veracidad.

“Yo creo que todos los personajes tienen un lugar especial, todos son para mí una parte especial, en mi vida y mi carrera”.

Pasión



“Me gusta mucho jugar futbol, todavía lo practico y este año trabajé en una película donde me mandaron a entrenar y estudiar cabalgata; se convirtió en un hobby que me gustó mucho, se vuelve muy terapéutico y resultó que tengo habilidades para montar a caballo”.



Sueño

Yop. #davidmedel #actor Una publicación compartida de David Medel (@davidmedeloficial) el Ago 15, 2017 at 11:17 PDT

Aún sigue conquistando sus sueños, pero hay uno muy especial que le gustaría realizar: “A mí me gustaría ser un héroe de acción de alguna película de Hollywood, del tipo de los cómics”.



Proyectos



“El próximo año se estrena la serie La bandida por TV Azteca, así como la película: Nadie sabrá nunca; ya vendrán otras cosas, pronto les daré nuevas noticias”.



Mensaje

“A todas las personas que no buscan sus sueños por miedo les recomiendo que tomen un tiempo, respiren y den el primer paso, con este todo se soluciona. El miedo es bueno porque quiere decir que vamos por buen ca-mino, sólo no dejemos que nos limite. Un fuerte abrazo para todos, que este 2018 llegué lleno de bendiciones y de mucha fortuna”, finalizó.

