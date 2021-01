David Santos invita a sus fans a "Mover el bote" ante el mal tiempo

Con tan solo 19 años de edad el cantante bogotano David Santos promete convertirse en una de las más importantes apuestas del género urbano, con el lanzamiento de su primer sencillo "Mueve el bote", una canción que llega en un momento en el que la rumba se empieza a reactivar en el mundo, ante los tiempos del Covid-19.

"Mueve el bote" es una producción y composición de Dexter Hamilton, líder del grupo BIP quien con su gran talento para la producción, se pasea por diferentes corrientes musicales como dance hall, reggaeton y moombahton, aportando un gran espectro musical a la carrera de David Santos.

Ante el lanzamiento de su primer sencillo, David Santos manifestó al respecto: "mucha gente me decía que no era momento para pensar en la fiesta ni en la música como proyecto, pero yo no lo vi así, los sueños no se pueden aplazar por una pandemia y eso le quiero decir a la gente: que al mal tiempo pues, a mover el bote".

Con este sencillo David Santos le apunta al optimismo que paulatinamente se ha perdido durante la pandemia e invita a recordar que todo estará bien y que pronto saldremos de este momento difícil, moviendo el bote.

La contagiosa canción está disponible en todas las plataformas digitales de música, así como el videoclip en en su canal de YouTube.

"Un temazo, nos encanta", "subiendo el volumen para calentarnos acá en Cusco", "activado en mis favoritos, que buen perreo", "que cañón esta este tema", "joder chamaco, tienes el flow de la calle", "muy bacano el ritmo felicidades", "que flow esto esta pegao", "vas a sonar por largo tiempo, está súper", "está buenísimo para bailar", son algunos de los comentarios en el video musical que tiene hasta el día de hoy, más de 149 mil reproducciones.

Asimismo el joven cantante recibió el 2021 con todo el flow: "quiero desearles a todos un feliz año, espero que este 2021 sea excelente para todos, que mi Dios me los llene de bendiciones, disfruten este año que empieza, se que será bueno para muchos, mi equipo y yo sabemos que este es nuestro año", expresó en sus redes sociales.