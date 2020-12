David Zepeda revela qué tipo de relación lo une al cantante Ricky Martin

México. Una imagen en la que aparecen juntos David Zepeda y Ricky Martin circula en redes y ya se hizo viral, además, el primero revela públicamente lo que piensa el actor mexicano del cantante puertorriqueño.

Muchos fans del Ricky Martin y de David Zepeda se cuestionan qué hacen juntos ambos, sin embargo en redes sociales no se dan detalles del día en que se tomó esa fotografía, simplemente la subieron a internet.

Una gran amistad es lo que hay entre Ricky Martin y David Zepeda, cita este último en una entrevista que le hacen y según reportan en distintos portales de noticias, además que lo admira como artista porque es una inspiración en el mundo del espectáculo.

Dicha imagen ha causado revuelo, puesto que se trata de dos famosos del espectáculo, un mexicano y otro estadounidense, quienen han logrado triunfar cada quien en lo suyo. Seguramente se las tomaron en algún concierto al que acudió Zepeda a ver a Ricky Martin o simplemente coincidieron en otro evento.

David Zepeda, originario de Nogales, Sonora, ha protagonizado telenovelas como La fuerza del destino y Hasta el fin del mundo, pero también últimamente fuertes rumores respecto a sus preferencias sexuales, ya que se hizo público que habría tenido una relación sentimental con el recientemente fallecido Daniel Urquiza, El rey de las extensiones.

Y en una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, dijo:

No me pudieron levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres. Y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema, y no tiene nada de malo. Pero no, nada que ver. La gente que está cerca de mi sabe quién soy yo.”