David Zepeda tendría "romance tóxico" con Daniel Urquiza, el estilista que se suicidó

México. El actor David Zepeda y Daniel Urquiza, "El Rey de las Extensiones", quien se suicidó hace unos días, según dieron a conocer varios medios de comunicación, tendrían una relación de años atrás, revelan en el programa de YouTube Chisme No Like y aseguran que el actor lo niega todo.

Además, Mauro Riveros, ex pareja de la actriz y bailarina Liz Vega, comenta en el mismo espacio que entre David Zepeda y Daniel Urquiza hubo una relación amorosa y tormentosa. Al momento, David no ha querido hablar sobre el tema, únicamente ha asegurado que nunca conoció a Daniel.

David Zepeda. Foto de Instagram

De acuerdo a lo que cuenta Mauro Riveros a Chisme No Like, conoció a David y a Daniel cuando vivió en el edificio donde vivía Urquiza, entre 2009 y 2010.

Yo no sabía quiénes eran. No sabía nada, nada más sabía que era una pareja gay que se agarraban a golpes. Todos esos años yo lo vi a Zepeda en ese departamento. Daniel Urquiza vivía exactamente en el mismo piso, enfrente del departamento donde yo vivía”, dijo Mauro.

Un nuevo escándalo surge en el mundo del espectáculo nacional, tras hacerse público que supuestamente David Zepeda y el fallecido estilista Daniel Urquiza habrían tenido una relación sentimental.

Mauro Riveros describe a Zepeda como una porquería de persona y da a conocer que no una, sino varias veces golpeó a Daniel Urquiza, cuando vivían juntos.

Es una porquería Zepeda, para negar que no fue así. Yo era vecino, yo lo vi. A mí no me lo contaron. Yo no sabía quién era Zepeda ni quién era Urquiza. Yo me enteré después, al poco tiempo, que él era actor y que él era estilista”, cita Mauro.

Y en Chisme No Like , los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain dan a conocer que David y Daniel estarían haciendo negociaciones con una revista para que les comprara la exclusiva de su boda, la cual sería próximamente en Querétaro, Querétaro, México.

Elisa y Javier afirmaron que ellos ya sabían del acontecimiento y que serían padrinos de boda de la pareja. Y en una captura de pantalla “El Rey de las Extensiones” le habría escrito a Beristain:

Estamos negociando si nos casamos”, a lo que Elisa contestó: “Qué emoción”. Seguido, Urquiza le dice: “Y obviamente tú tendrías la exclusiva corazón”, palabras que posteriormente también se las dijo en un audio que mostró más adelante en el programa.

El estilista Daniel Urquiza, quien fue encontrado muerto hace unos días en su departamente de Polanco en Ciudad de México. Foto Instagram

Elisa muestra un audio en el que se escucha que Daniel Urquiza le pide consejos sobre cuál revista contactar para venderla la exclusiva, ya que se trataba de un galán de telenovelas el que saldría del clóset y se casaría con otro hombre.

Y no sé que tú me recomiendas si venderlo a ‘Hola’ o a Dayli Mail o una cosa así. No sé quién me pagaría mejor por la boda, porque ya lo está negociando mi abogado”, dijo la voz de la grabación en la que se supone que es Daniel Urquiza.

Daniel Urquiza, "El Rey de las Extensiones", siempre estuvo envuelto en una serie de escándalos ya sea por exponer y criticar a personalidades de la farándula o por sus presuntas relaciones sentimentales.

David niega que conoció a Daniel

Y tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Daniel Urquiza, un supuesto seguidor cuestionó a David Zepeda sobre la muerte de su “prometido”, pero negó rotundamente la relación y expresó que no conocía al estilista.

¿David ya supiste que se murió tu comprometido Daniel Urquiza?”, escribió una usuaria, y David respondió: “Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo, lo siento mucho por él y su familia… te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia”.

La respuesta de David Zepeda molestó mucho a los coductores de Chisme No Like y comentan que tienen pruebas de que entre David y Daniel hubo una amistad desde hace casi diez años.

Me parece de muy mal gusto David que lo estés negando, si te prestaba hasta la ropa, hay mucha evidencia, sabemos mucho. Me parece muy mala onda que no le estés rindiendo el respeto a una amistad y una relación de tantos años y que lo niegues y digas que no lo conozcas”, dijo Elisa Beristain.

A partir de 37:26 los comentarios en Chisme No Like sobre Zepeda y Daniel Urquiza: