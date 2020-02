Dayanara Torres celebra el fin de su tratamiento contra el cáncer

A través de sus redes sociales Dayanara Torres dio a conocer que había terminado su tratamiento contra el cáncer de piel, "hoy es un gran día para mi y para mi familia, orando y suplicando ahora de rodillas para que en marzo cuando tenga todos mis exámenes, salga todo negativo, gente más que nunca no me suelten, la oración llega no importa desde cuan lejos venga, Dios tiene el control y Dios es bueno siempre".

En esta nueva etapa de su vida la hermosa ex reina de belleza tuvo una íntima celebración en su hogar, donde recibió a sus familiares y amigos más cercanos. Uno de sus invitados fue Casper Smart (ex novio de Jennifer López), quien llevó a la reunión con un bello ramo de flores para Dayanara Torres. En un video que publicó en su feed de Instagram la también modelo mostró su casa llena de chocolates y flores, además de cada una de las pulseras hospitalarias que utilizó durante sus tratamientos, "cáncer, lo intentaste, ¡ahora fuera de mi vida!", expresó.

"Felicitaciones Dayanara", comentó Casper Smart en un post en su feed de Instagram, quien llegó al hogar de Dayanara Torres con música en su auto, se bajó y se acercó a ella bailando.

Por otra parte, Dayanara dedicó un especial post a su mamá, quien estuvo en todo momento durante su tratamiento contra el cáncer de piel.

Mi ángel en esta tierra, mi reina madre, Lela sin ti, sin tu apoyo, sin tu ayuda jamás hubiese llegado hasta aquí.

"Gracias por darme tanta fuerza y tanta fe para seguir adelante, sin ti yo no puedo mami, no hubiese podido hacer 'Mira quien baila' o seguir trabajando en tantas cosas que me abrió las puertas".