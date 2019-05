Dayanara Torres comparte su mejor medicina contra el cáncer

Dayanara Torres sabe que no hay mejor medicina o tratamiento para combatir el cáncer que padece, que el amor de su familia, amigos y fans. La actriz puertorriqueña compartió en sus redes sociales el haber tenido visitas muy especiales en su cuarta sesión de radiaciones.

La ex reina de belleza compartió un video en su cuenta de Instagram donde expresó: “rodeada de amor y el mejor grupo de apoyo”. En dicho videoclip podemos ver a su reina madre (como llama de cariño a su progenitora), a su hijo Cristian y a un grupo de amigos.

Dayanara Torres muestra una gran actitud positiva: "la Reina Madre que no me suelta ni en las cuestas y mi Cristian que dracias a Dios, hoy estuvo libre y me pudo acompañar a mi tratamiento; aguantando mi mano me dio toda la paz del mundo".

Siempre agradecida por sus oraciones y buenos deseos.

Cabe resaltar que su hijo portaba una playera con un corto pero significativo mensaje para su mamá: "se valiente".

Dayanara Torres llama a la prevención

Mayo es el mes de concientización sobre el cáncer de piel más peligroso, el melanoma. Por esa razón a través de su cuenta de Instagram, está invitando a todos a estar pendientes de su piel.

La también modelo reveló en febrero pasado que padece melanoma: “si notas un cambio en tu piel, un lunar nuevo de borde irregular, colores diferentes, crece, etc. haz una cita con tu dermatólogo. Detección temprana es clave. Es hora de pensar en ti”.