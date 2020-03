Dayanara levanta la bandera de Ecuador en la industria musical

Hablar de Dayanara, es hablar de una talentosa mujer con ganas de comerse al mundo, una hermosa mujer ecuatoriana orgullosa de estar levantando la bandera de su país dentro de la industria musical. La cantante de 23 años de edad ya conquistó los corazones su público en Ecuador y ahora, es momento de llegar a más corazones a través de su música, "con ganas de enamorar a todos los corazones mexicanos", expresó.

"Hoy por hoy la estoy rompiendo en mi país, me encanta poder decir de que uno si puede ser profeta en su propia tierra, si hoy estoy visitando otros países es porque siento que en Ecuador he alcanzado todo lo máximo que una artista puede alcanzar en mi país, por esa razón ahora estoy con esa meta principal de llevar la bandera de Ecuador como artista, como mujer, representar la bandera de mi país, es hora de que una ecuatoriana esté levantando su bandera dentro de esta industria", resaltó Dayanara durante una entrevista para El Debate.

Dayanara tiene más de 1.4 millones de followers en su cuenta de Instagram. Foto: cortesía

La joven intérprete, la única representante del género urbano en su país, estuvo recientemente en México para la primera edición de los Spotify Awards y para promocionar su nuevo sencillo "Me lo creí", una balada pop con ritmos latinos urbanos con la que muchas personas se han sentido identificadas.

"Habla de la desilusión dentro del amor, cuando llega esa persona a tu vida, te ilusiona y tú sabes perfectamente que esa persona no se va a quedar contigo, pero aun así sigues enamoradísimo, aferrado a ese sentimiento que sabes que te va a terminar matando, te va a terminar haciendo daño, pero tú estás enamorado de esa persona y quitarte ese sentimiento de amor del corazón se te hace sumamente difícil, pero aun así tu eres consciente de que esa persona no te pertenece y que no se va a quedar contigo para siempre", contó Dayanara, quien antes de emprender su viaje de regreso a Ecuador, recibió una fabulosa noticia:

Me enteré de un notición y es que México está como el primer país que más me escucha en Spotify, incluso antes que Ecuador y también sobrepasamos las 15 millones de visitas en el tema que estoy promocionando.

"La verdad que México me ha recibido de una manera increíble, no sabes lo agradecida que me voy con este país, esperando regresar muy pronto para darles un súper concierto si Dios lo permite".

Dayanara vive y disfruta su ascendente carrera lanzando música de calidad, complaciendo a sus seguidores y ampliando su público. Entre varios de sus logros está el haber representado a Ecuador en El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2019.

La música me ha dejado muchísimas experiencias, cuando decides ser artista lo primero que tienes que ser consciente es que habrá muchas puertas que se cierren de entrada, sin siquiera darte una oportunidad de escucharte.

"Pero que ahí está esa fortaleza que uno va creando poco a poco como artista, he tenido altibajos pero también experiencias maravillosas que me han hecho crecer, soy apenas una cantante de 23 años de edad y les puedo decir que he vivido muchísimas cosas, he aprendido mucho, he conocido mucha gente maravillosa, he vivido esa experiencia única que uno puede vivir como artista de subirte a un escenario, como artista uno tiene ese don de hacer sentir a las personas muchas emociones y tú eres el único creador de eso cuando estás sobre el escenario".

Constantemente Dayanara ha recibido señales de ir por buen camino y que todo el esfuerzo dedicado, ha valido mucho la pena, "todo tiene su recompensa, uno como artista entra al estudio de grabación súper temprano sin saber que va a pasar, sin saber si esta canción a la gente le va a gustar, si todo este trabajo lo van a recibir de la mejor manera, con 'Me lo creí' me han pasado cosas tan lindas y ahora México se suma, un país tan importante dentro de mi carrera musical, vale la pena cada esfuerzo, cada entrada al estudio sin saber a qué hora sale el sol, simplemente con esas ganas de querer comerte al mundo y de llegar a muchos corazones".

La cantante compartió un poderoso mensaje a todas las mujeres, luego de las marchas llevadas a cabo el pasado 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer no solo en México, sino también en muchos países de Latinoamérica. "Como mujer me siento feliz de poder ser artista y llevar un mensaje mediante mis canciones, ya que mis dos primeros temas se basan en el empoderamiento femenino, en darle esa fortaleza que la mujer necesita hoy por hoy, cambiar quizá el alma de un asesino, el alma de una persona que hace daño es un poco complejo y nos tome algún tiempo o no sé si lo logremos".

Pero lo que si podemos hacer es llenar de fortaleza a la mujer que tenemos al lado, motivarla, de hacerle entender que no está sola.

"Las mujeres estamos en una generación de guerreras que no se callan por nada del mundo, que se apoya la una con la otra y cada vez estamos siendo uno solo y si está en una relación que la va a terminar matando desde un insulto, una mala palabra, desde un maltrato, una humillación, donde ya no se sienta valorada y amada, que dé un paso al costado sin importar nada, sin mirar atrás porque no está sola".