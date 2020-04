De El Recodo a Maluma, Evanescence y más en un fin de estrenos musicales

Un viernes muy activo musicalmente hablando se vivió el 24 de abril. Agrupaciones y solistas de diversos géneros musicales y regiones lanzaron interesantes y atractivas propuestas y videoclips que las acompañan.

Diversidad. Entre las novedades, se contó con un Maluma que luce como nunca antes, envejecido para su nuevo videoclip, o el regreso, después de nueve años de ausencia, de la banda de rock Evanescence, que además anunció una próxima placa discográfica.

En el regional mexicano hay propuestas tanto de banda la Madre de Todas las Bandas, El Recodo como del exitoso cantautor Horacio Palencia

El Recodo. “La Madre de Todas las Bandas” finalmente estrenó ayer su más reciente sencillo, el tema inédito denominado De ti me enamoré. En días pasados, se había dado la filtración ilegal del tema, sin embargo, la agrupación pidió a sus fans aguardar, y el 24 de abril por fin se destapó el sencillo, que se enfoca en un mensaje de romanticismo y positivismo en tiempos difíciles ante la pandemia actual.

En esta ocasión, para el videoclip de este segundo sencillo del más reciente álbum de la octogenaria agrupación, se optó por hacer un lyric video (colgado ya en YouTube), que consiste en fotografías de lo que será el video oficial, recreando escenas de la historia. Además, se anunció que el 8 de mayo se lanzará el video oficial grabado en Toledo, España.

Pet Shop Boys. El dúo de pop electrónico nativo del Reino Unido une un single más a su colección de éxitos. Esta vez, su apuesta se titula I don’t wanna, que se desprende de su 14 álbum, Hotspot.

El tema trata de un tímido joven que prefiere quedarse en casa antes que socializar. Para el videoclip se usaron animaciones.

Evanescence. Desde hace nueve años, la agrupación estadounidense de rock no presentaba un material de estudio y ayer esa espera acabó con el estreno de Wasted on You, melodía que se desprende del que será su próximo disco, The bitter truth.

El videoclip fue grabado con los celulares de cada uno de los integrantes de la banda, desde el aislamiento a causa de la pandemia global de coronavirus.

Maluma. El “Pretty Boy”, como se le apoda al cantautor colombiano, esta vez para el videoclip del nuevo single de su autoría, ADMV (Amor de mi vida), se mostró como no se le había visto antes, como un adulto mayor.

Es el protagonista del video, de esta balada romántica, en el cual se mete en la piel de un anciano que ha perdido a su amor.

Horacio Palencia. El cantautor rosarense detrás de las letras de temas que múltiples agrupaciones han hecho famosas, entre ellas, De ti exclusivo, Y que quede claro, Hermosa experiencia y Mi razón de ser, está de vuelta con una de sus composiciones, pero esta vez interpretada por él.

Mi error favorito es el título de la melodía, que cuenta la historia del sentimiento ambiguo y hasta un tanto tóxico que embarga a alguien que necesita de una persona, pese a que le ha causado daño. Acepta que es su culpa el mal que le provoque y aun así le dice que está dispuesto a seguir soportando con tal de no experimentar el sentimiento de no tenerle a su lado. El videoclip, publicado en YouTube, usa algunas ilustraciones y es como un cancionero.

Abel Pintos y Beatriz Luengo. El cantautor argentino unió de nuevo su voz a su colega española para dar vida a la melodía El hechizo, composición que integran una mezcla de cumbia con ritmos urbanos y alternativos.

Además, los intérpretes colgaron en YouTube el videoclip del sencillo, que incluye danza contemporánea.