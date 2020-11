De Miss Universo a Miss Universo, Ximena Navarrete pone en su lugar a Lupita Jones

Lupita Jones, directora nacional del certamen de belleza Mexicana Universal, "explotó" en contra de la actual reina Sofía Aragón, luego de que ella hiciera algunas declaraciones en un Instagram Live, con respecto al supuesto poco apoyo que tuvo de parte de la organización durante su preparación para el Miss Universo 2019, donde quedó como segunda finalista.

"Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo: 'para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras'. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso, tuve que pagar todos mis gastos". Asimismo aseguró: "de la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación y la verdad, es que creo que ya era tiempo de levantar la voz y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron".

Esto no fue para nada del agrado de Lupita Jones, quien ganó el Miss Universo en 1991, la primera mexicana que ganó la corona de este aclamado certamen de belleza. La señora Jones no se quedó callada y a través de una transmisión en vivo en redes sociales, dijo sobre Sofía Aragón (Mexicana Universal 2019):

Es tan falsa, tan ingrata, tan de cara, todo lo que ha demostrado que es, porque por mucho que ahora se venda como la gran diosa yo sé de dónde viene, yo sé de qué pie cojea. Es una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir lo que quieres escuchar.

En vez de calmar "las aguas", María Guadalupe Jones Garay (nombre completo de la ex reina de belleza), causó mayor controversia por despotricar en contra de Sofía Aragón quien estuvo como conductora en la pasada temporada de La Voz México. Varias ex reinas de belleza han apoyado a Sofía, entre ellas Ximena Navarrete quien ganó el Miss Universo 2010, la segunda modelo mexicana en conseguir la corona.

A través de las stories en su cuenta de Instagram, la modelo originaria de Guadalajara, Jalisco, compartió este mensaje: "'empoderar a las mujeres' no se trata de hacernos más fuertes, yo no creo mucho en este término: 'empoderar mujeres', porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo".

Asimismo Ximena Navarrete mandó este mensaje a Lupita Jones, de Miss Universo a Miss Universo, ante las fuertes palabras con las que se refirió a Sofía Aragón:

Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano.

Lupita Jones arrepentida de su actuar

Recientemente la directora nacional de Mexicana Universal, se arrepintió de sus palabras y pidió disculpas a Sofía Aragón. "En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una mujer agresiva, violenta, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas, lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca, ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella, ninguna mujer merece se le trate así".

Asimismo manifestó, "sé que sería justo y favorable dar a conocer la verdad, el contexto y antecedentes de lo que aconteció, pero durante años he callado situaciones penosas para salvaguardar la imagen de las participantes mismas y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública".