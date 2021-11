¡De Youtube a la actuación! Markitos Toys protagonizó serie de narcotráfico

Culiacán.- Si eres seguidor del influencer Markitos Toys desde que inició formalmente como youtuber en 2019 sabrás que grabó un video especial tipo "cortometraje" en el cual participó como actor junto al resto de los Toys, pero si conoces su contenido hace poco tiempo probablemente no aún no lo has visto.

Estamos hablando de "SERIE | MARKITOS TOYS | CAPITULO 1", producción audiovisual subida hace aproximadamente un año a la cuenta que lleva el mismo nombre del también empresario de Culiacán, Sinaloa. Aunque el joven dijo que podría haber segunda parte, no confirmó la fecha.

Al inicio de la historia narrada aparece el joven nacido en 1998 explicando que las armas del video son de utilería, y que fueron rentadas específicamente para la grabación. Punto importante porque desde hace años la capital sinaloense es por cifras uno de los puntos con mayor violencia en México, y la producción podría generar confusiones.

La historia de la "serie" o "cortometraje" tiene como protagonista a Markitos Toys, quien desde el principio se topa con su entonces fiel amigo y ahora exintegrante del equipo, "El Chiquete", quien se distanció por diferencias ya explicadas en esta nota.

Otro personaje que participó en la historia, y que curiosamente tampoco aparece en los videos del youtuber es "Jaimico Toys", un joven discapacitado que durante meses fue piza fundamental del team que llegó a redes sociales para romper esquemas.

Durante el desarrollo de la trama también hicieron aparición Kevin castro "El KC", hermano de Markitos Toys; "El Hurtado" y por lo menos 8 personas más. Las grabaciones se desarrollaron en dos principales ambientes, urbano y rural. Por otro lado, la temática estuvo relacionada directamente con el crimen organizado.