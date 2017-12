De actriz bien pagada a estilista: Su vida dio un giro

Fue en el 2012 cuando la famosa actriz, comediante, conductora y modelo, Marisol Santacruz apareció en la pantalla chica en la telenovela Dos hogares.

Desde ese año, la actriz se ha alejado de los sets de televisión. En un primer momento indicó que su prioridad era su hijo, Luis Miguel, a quien apoya y dedica su tiempo.

Luis Miguel es un pequeño que estudia en la Academia de Futbol Azteca, donde juega como volante en Aztecas, equipo titular de la categoría 2007, por lo que Marisol decidió dar una gran pausa en su carrera para darle prioridad a su retoño.

Tras cinco años de estar alejada de las cámaras, hace unos días, Marisol inauguró su propia clínica de belleza que lleva su nombre y se encuentra al sur de la Ciudad de México.

Durante una entrevista a TV Notas, la famosa comediante comentó que no se ha retirado al cien por ciento de su carrera pero que decidió invertir sus ahorros en una clínica de belleza ya que le fascina esos temas.

“¡No me he retirado pero… hay que hacer otras cosas!”, indicó.

La actriz también señaló que tomó cursos para atender ella personalmente a sus clientas. Marisol se definió como una mujer muy trabajadora y compartió con la revista que en este nuevo proyecto, está siendo apoyada por su novio Javier, con quien tiene una relación desde hace un año.

La actriz indicó que Javier también invirtió sus ahorros en el proyecto y, que en todo momento ha recibido su apoyo.

De galán de telenovelas, a indigente...¡no tiene dinero!

Carlos Peníche, hijo de la actriz Alejandra Peníche, y sobrino del actor Arturo Peníche, está irreconocible. De haber sido galán de telenovelas y programas unitarios, años atrás, hoy en día no tiene dónde vivir, y vive de lo que la gente le da.

"Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas. Mi mamá está en Los cabos, mi tio Arturo en Miami; mi tio Flavio en Estados Unidos también. ¡Todos están perdidos!."

Carlos, en entrevista con "Ventaneando", asegura que sobrevive al día, nadie le da dinero; en ocasiones consigue diez pesos para ir al internet y abrir su cuenta de Facebook, sin embargo, la pasa de lo más tranquilo, asegura.

"Le hablé a mi mamá, me mandó dinero desde los Cabos, pero sin IFE, ¿cómo lo saco? Sin IFE no me dan nada."

A Carlos se le vio años atrás actuando en algunas telenovelas de Televisión Azteca, y programas unitarios como "La vida es una canción" y "Lo que callamos las mujeres".