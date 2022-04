De colombiana a mexicana: Christian Nodal interesado en una profesionista de Jalisco

Tal parece que Christian Nodal de 23 años de edad, no estaba saliendo con la modelo colombiana Mariana Ríos como todos pensamos, pues ahora se dio a conocer que es una mexicana al parecer originaria de Jalisco, quien tiene al famoso muy interesado, pues se le ha visto a lado de esta guapa mujer.

Aurora Cárdenas es la mujer que Christian Nodal trata de conquista y la joven no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, pues es una profesionista dedicada a la venta de bienes raíces desde hace tiempo, además ha sido parte de revistas emprenderás donde hablan un poco más a detalle de su vida laboral, así como privada.

Y aunque la joven no tiene que ver nada con el mundo de la farándula, es una celebridad en redes sociales donde cuenta con poco más de 95 mil seguidores, quienes son testigos de todo lo que hace esta joven, quien además de ser muy trabajadora es una experta en moda, es decir siempre anda vestida con outfits muy elegantes, pero indicados para su trabajo.

Viajar es otra de las cosas que Aurora Cárdenas le gusta compartir en su cuenta de Instagram, pero sin duda alguna el clima caluroso es uno de sus favoritos, pues le encantan los baños de sol, además de poder usar ropa mucho más fresca causando estragos en redes por su belleza natural.

"Luces genial con el color negro es un toque especial que le da tu belleza a ese color", "Más bonita, más sencilla, siempre luces espectacular de todas formas", "figura con líneas impresionantes y sensualidad desbordantes. Luces espectacular", "Hola te dejé mensaje por todos lados!! Emm por favor te dedicas a las ventas", escriben en redes.

Por su parte, Christian Nodal no ha dado hincapié sobre un romance con esta guapa mujer, pero muchos desean que pronto encuentre el amor pronto, pues creen que ya hace falta una pareja después de haber terminado con su ahora ex prometida Belinda de quien no se sabe a detalle la verdadera razón del porqué terminaron, pues se han dicho muchas cosas sobre el polémico truene.

