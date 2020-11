De coreógrafo a cantante y bailarín

Mazatlán, Sin.- E l regiomontano Mike Torres se encuentra supercontento porque por fin hace pocos días estrenó su más reciente canción, Me quedo, donde demuestra sus dotes como bailarín. Esta y muchas sorpresas más compartió en una amena entrevista por vía telefónica para los lectores de EL DEBATE.

Para Torres, el 2020 iba a ser un año dedicado a promocionar su segundo material discográfico. Por ello, en marzo lanzó su primer corte, Por estúpido, el cual pese a que días después se hizo la declaratoria de pandemia, tuvo mucha aceptación del público, que hasta empezó a hacer memes y bromas por el título de la canción.

Sin embargo, no pudo cumplir con la agenda que tenía programada y tuvo que modificar un poco sus planes. Apenas el pasado 7 de noviembre estrenó el segundo tema del disco, Me quedo, que nace de su inspiración y que en cuyo video el también coreógrafo demuestra su habilidad dancística.

Antes de iniciar su carrera como solista, Mike dedicaba su vida a realizar coreografías para grandes personalidades del mundo de la música, y aunque pareciera que para él ejecutar una es fácil, esto no es así.

“Es bien fácil hacer un show para otra persona, pero para mí no porque no me gusta”, expresó.