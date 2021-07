De diva a diva, así fue el momento incómodo de Flor Silvestre con María Félix en "La Cucaracha"

Flor Silvestre y María Félix fueron una de las muchas divas que tuvo la época de oro del cine mexicano. Hay de divas a divas, cada una con su personalidad y temperamento. Guillermina Jiménez Chabolla, quien fuera esposa de Antonio Aguilar ("El Charro de México"), se caracterizaba por su humildad y sencillez, mientras que "La Doña" fue una persona que imponía: "yo en cambio enérgica, arrogante y mandona", decía la actriz.

¿Qué pasa cuando dos divas están en un mismo proyecto?...muchas cosas pueden pasar. Guillermina Jiménez Chabolla (Flor Silvestre) y María Félix trabajaron juntas en 1959 en la película "La Cucaracha", la cual estuvo dirigida por el cineasta mexicano Ismael Rodríguez. El elenco también estaba conformado por Dolores del Río, Emilio "El Indio" Fernández, Antonio Aguilar y Pedro Armendáriz.

En esta película de la época de oro del cine mexicano María Félix era la protagonista, mientras que Flor Silvestre tenía un personaje secundario. En una de las escenas ambas actrices canta con mucho sentimiento en una cantina.

En una entrevista que la abuela de la cantante Ángela Aguilar tuvo con Janett Arceo en el 2013 para el programa "La mujer actual", contó una anécdota un tanto incómoda que tuvo con María Félix al grabar la escena antes mencionada, mencionando que "La Doña" le puso muchas trabas para poder filmarla.

Me puso tantas trabas, que mi vestido estaba feo, que no fumara, porque me hice la payasa, yo nunca fumaba y quise fumar.