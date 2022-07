¿De dónde surgió "Mi bebito fiu fiu", canción viral en TikTok?

Desde hace unos días "Mi bebito fiu fiu" ha sido tendencia en TikTok, una canción a modo de parodia, creada por el compositor y productor musical peruano Alberto Antonio Silva Reyes, mejor conocido como Tito Silva, de 30 años de edad.

Pero esto es más que un simple tema musical que ha sido usado en un gran variedad de videos en la plataforma antes mencionada, ya que habla sobre un supuesto amorío de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ex Presidente de Perú.

Mientras fungía como la máxima autoridad de este país de Latinoamérica, Martín Alberto Vizcarra se vio envuelto en un gran escándalo que destapó una presunta infidelidad a su esposa Maribel Díaz Cabello, luego de filtrarse unos supuestos mensajes de WhatsApp con Zully Pinchi, ex candidata al Congreso del Perú.

En dicho mensajes, Zully Pinchi se refería al ex presidente peruano como "mi bebé", "mi bebito" y "fiu fiu". Inspirado en este escándalo amoroso, Tito Silva creó "Mi bebito fiu fiu", la canción viral del momento en TikTok, teniendo como referencia el tema musical "Stan", lanzado por el rapero estadounidense Eminem, a dueto con la cantautora británica Dido.

Tefi C no solo es la voz principal de "Mi bebito fiu fiu", sino también la protagonista del video musical, donde su personaje está sumamente enamorada de Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Cabe mencionar que esta joven, es la community manager de Tito Silva y se encarga de buscar las últimas tendencias en el plano político, para convertirlas en música.

Una parte de la letra de "Mi bebito fiu fiu" dice:

Enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Caramelo de chocolate, empápame así

Como un pionono de vitrina, enróllame así

Con azúcar en polvo, endúlzame

Y es que tú eres mi rey

Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu

Aunque la canción ha sido tendencia en plataformas digitales como TikTok o Spotify, ha causado gran controversia. Ante esto, Tito Silva decidió eliminarla de sus redes sociales, dejando en claro que no enfrenta ninguna demanda por derechos de autor, como se ha llegado a especular.

"Les voy a explicar lo que ha sucedido, primero que todo tranquilidad, por favor. Nosotros ya hemos tenido una conversación super bacán con las personas que gestionan los derechos de la canción original, digamos que esto no va por un tema de derecho de autor. Ellos entienden que es una parodia".

Asimismo, Tito Silva manifestó que se trata de una parodia con un contexto político peruano, "yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto, por esa razón ya no está disponible en las plataformas y yo también he decidido retirarlo de mis redes sociales. No existe demanda, ni nada de esas cosas, todo esto para mí es un aprendizaje, y un punto de partida para hacer cosas mucho más grandes, saben que siempre hago cosas con mucho amor, yo no puedo odiar a nadie".