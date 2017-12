De enemigas a amigas: Lupita D'Alessio y Andrea Legarreta

Hace nueve años fuimos testigos de una fuerte pelea en el programa "La Oreja" donde la leona dormida Lupita D'Alessio, despotrico en contra de Andrea Legarreta y su colega Galilea Montijo.



Todo sucedió cuando las conductoras del matutino "Hoy" supuestamente tomaron como burla el nuevo trabajo del hijo de la cantante, Cesar D' Alessio quien vendía helados para ser un joven más independiente y valorara desde muy temprana edad las cosas.



La cantante al parecer no tomo nada bien los comentarios sacados de contexto de parte de las presentadoras y manifestó su sentir al puro estilo de la interprete quien despedazo a las conductoras, con todo su enojo incluso callo a la periodista Shanik Berman quien se encontraba presente en las fuertes declaraciones hechas por Lupita.





Ahora tras varios años la realidad es otra y es que la al parecer las tres famosas ya limaron las perezas y son grandes amigas, nos lo demostraron en el programa "Hoy" donde la cantante fue una de las invitadas especiales en el cual habló sobre el éxito de su carrera y su más reciente bioserie "Hoy voy a cambiar".





Además, anunció que se presentará en el coloso de la Reforma el próximo ocho de diciembre donde cantará sus más grandes éxitos.



Cabe mencionar que la intérprete de "Lo siento mi amor" ya había sido invitada a principios de año al programa, incluso le pidió una disculpa a Andrea Legarreta tras el bochornoso pleito que protagonizaron aquel día expresando que es una persona muy linda y agradable.

AMANDA MIGUEL ENEMIGA DE LUPITA D'ALESSIO

El programa de espectáculos "Dulce y Picante" realizó una entrevista a la cantante Amanda Miguel, con motivo de su presentación a lado de la incomparable Marisela, con la cual compartirá escenario en el Microsoft Theater, donde las dos interpretes cantarán sus grandes éxitos.

La esposa de Diego Verdaguer, anunció que el concierto traerá muchos recuerdos de la época asegurando que el público quedará fascinado con el show que realizarán estas grandes artistas, además agrego que le encantaría realizar una bioserie acerca de su vida que no fuera amarillista y relatara todo lo que vivió para alcanzar el éxito.

Cabe mencionar que la cantante dejó en claro que no le gustaría volver a trabajar con Lupita D'Alessio ya que la considerada una persona difícil y de mal genio:

"Lupita D'Alessio es una mujer bastante difícil, yo alguna vez tuve que trabajar con ella, la verdad no tengo necesidad de sufrir con ninguna cantante de mi época y realmente esta oportunidad de trabajar con Marisela me gusta porque nunca lo había hecho y por que me parece que es una tipa bastante light por lo menos no es hoy te quiero, mañana te odio".