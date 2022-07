De esta TRISTE forma, los hijos de Fernando del Solar supieron que su papi murió

CDMX.- La tarde del jueves 30 de junio el mundo del espectáculo en México se conmocionó por lo que hasta ese momento era solo un rumor: la muerte del conductor argentino Fernando Martín Cacciamani Servidio.

En ese momento sus dos hijos, Luciano y Paolo Cacciamani, de 14 y 11 años respectivamente, se encontraban en la escuela como todos los días hasta que llegó su madre, Ingrid Coronado, a darles la peor noticia de su vida.

Fue así cómo los menores de edad se enteraron sobre la muerte del también actor mejor conocido en el show mexicano como Fernando del Solar, quien murió por causas aún desconocidas tras enfrentar durante años al linfoma de hodgkin.

Muchas personalidades del medio artístico confirmaron la mala noticia, una de ellas fue la periodista de espectáculos Pati Chapoy, quien, en su programa Ventaneando, dio detalles de cómo Luciano y Paolo supieron sobre la muerte de su padre.

La también presentadora de Tv Azteca, de 73 años, ofreció condolencias a nombre de toda la producción y dio sus mejores deseos para la familia, amigos y demás seres queridos de Fernando del Solar.

La muerte de quien fuera conductor de "Sexos en Guerra" junto a Ingrid Coronado conmocionó a decenas de celebridades, quienes usaron sus redes en internet para dar su pésame y publicar vivencias junto al nacido en Buenos Aires un 5 de abril de 1973.

Cabe recordar que apenas el pasado 12 de junio murió el padre de Fernando del Solar, Norberto Cacciaman, quien fue despedido por el conductor con el siguiente mensaje en redes sociales.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos".