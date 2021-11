De forma sarcástica Majo Aguilar y Leonardo Aguilar, nietos de Flor Silvestre, hablan de su enemistad

La joven cantante y compositora de 27 años de edad, resaltó que prestaba atención a esos rumores, pues lo verdaderamente importante era que estaba "empezando mi carrera en la música ranchera, estoy pisando fuerte y me gusta eso, porque es el resultado de mucho trabajo que vengo haciendo".

Meses atrás en una entrevista con Debate , con respecto a su debut en la música ranchera, Majo Aguilar mencionó no haber rivalidad alguna con su prima Ángela . Al principio no entendía el por qué de estas comparaciones: "después entendí, así es el mundo del espectáculo desafortunadamente".

Por su parte Leonardo Aguilar dijo con ironía que no le gustaba que lo comparen con su prima, debido a que eran personas muy lejanas y diferentes. Al final del video él manifiesta: "ojalá te vaya muy mal", a lo que Majo agrega: "yo te deseo que te vaya todavía peor", para después ambos soltar una risa.

A manera de broma y sarcasmo por los rumores que inventan sobre ellos, Majo Aguilar le responde: "la verdad, sí, he sido muy buena ocultándolo, pero hay mucha rivalidad, es hora de que la gente sepa eso, sí hay".

Leonardo y Majo Aguilar dejaron muy en claro que no rivalidad alguna, como algunos medios de comunicación han llegado a publicar o como algunos de sus fans puedan llegar a creer.

Mucho se ha dicho que entre los nietos de Antonio Aguilar ("El Charro de México") y Flor Silvestre ("La reina de la música mexicana"), no hay una buena relación supuestamente por celos profesionales , ya que cada uno de ellos busca convertirse en el mejor cantante de la dinastía.

