De galán de telenovelas, a indigente...¡no tiene dinero!

Carlos Peníche, hijo de la actriz Alejandra Peníche, y sobrino del actor Arturo Peníche, está irreconocible. De haber sido galán de telenovelas y programas unitarios, años atrás, hoy en día no tiene dónde vivir, y vive de lo que la gente le da.

Carlos Peníche, así lucía años atrás. Foto: captura de pantalla

"Mi mujer me quitó el dinero, me quitó la casa; me quitó 250 mil pesos en efectivo, me quitó las tarjetas. Mi mamá está en Los cabos, mi tio Arturo en Miami; mi tio Flavio en Estados Unidos también. ¡Todos están perdidos!."

Carlos, en entrevista con "Ventaneando", asegura que sobrevive al día, nadie le da dinero; en ocasiones consigue diez pesos para ir al internet y abrir su cuenta de Facebook, sin embargo, la pasa de lo más tranquilo, asegura.

Carlos Peníche, así luce ahora. Foto: captura de pantalla

"Le hablé a mi mamá, me mandó dinero desde los Cabos, pero sin IFE, ¿cómo lo saco? Sin IFE no me dan nada."

Foto: captura de pantalla

A Carlos se le vio años atrás actuando en algunas telenovelas de Televisión Azteca, y programas unitarios como "La vida es una canción" y "Lo que callamos las mujeres".

El actor vive en situación de calle. Foto: captura de pantalla

Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins: Pamela Anderson

La actriz que ha batido récords en cuanto a portadas de Playboy se refiere se sentaba en el "chester" de Risto Mejide mientras en Hollywood, ha explotado una auténtica oleada de polémicas después de que se hicieran públicos los abusos de Harvey Weinstein.

Foto: AP

"Hollywood está lleno de Harvey Weinsteins. Muchísimos. Como cualquier mujer sabe, todos los sectores los tienen", confesaba el mito erótico al respecto, que aseguraba que la carrera de cualquier actriz está sexualizada: "Todo el tiempo te dicen que subas a la habitación de alguien. Hay que ser lista y saber esquivar" y hablando de su propia experiencia reconocía:

"Me ha ocurrido muchas veces. Te dice la gente: 'Te estoy considerando para este papel en esta película. ¿Por qué no vienes a mi hotel y hacemos una entrevista privada?' Pues no vas, simplemente no vas. A mí me han ofrecido muchísimo dinero para... compartir jacuzzi con alguien y ese tipo de cosas. Al principio era muy ingenua, pero al final conseguí simplemente eludir todas estas trampas y si algo no me parecía que fuese a salir bien, no lo hacía y ya está", comentaba tajante, culpabilizando a las ganas de triunfar de los hechos sucedidos.

Foto: AP

"Pero la gente está muy desesperada por conseguir un trabajo en Hollywood o hacerse famosa y piensan que es la única manera de hacerlo. Creo que parte de la razón por la que todavía sigo aquí es porque me he hecho respetar por la gente de la industria".

Sin embargo, Pamela iba un paso más allá y confesaba su propia experiencia con el productor de la discordia, Harvey Weinstein:

"No es una persona muy guapa que digamos. Teníamos apalabrada una película de superhéroes o algo así. Yo hacía de la chica invisible, con un perro invisible y yo dije que no trabajaría con animales, porque también hay abusos y explotación sobre ellos. No quise. Le dije: 'Como es un perro invisible, ponemos una cruz en el suelo y listo, pero que no haya un animal de verdad en el set'. Él dijo: 'De ninguna manera'. Al final no acepté el papel, y me amenazó: 'Nunca vas a trabajar en Hollywood. Tienes suerte siquiera de que te haya dirigido la palabra. Nunca vas a hacer nada'. Fue súper cruel y muy grosero".

Ya no siento dolor por el cáncer: Olivia Newton-John

"Ya no siento dolor". Así la cantante y actriz australiana, Olivia Newton-John explicó como ha llevado se segunda batalla contra el cáncer de seno, luego de anunciar a principios de este año que nuevamente sufre dicha enfermedad.

Thank you to the kind gentleman who gave me these beautiful flowers at last nights Vina Del Mar concert! So kind of you x Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 3:03 PST

Además, la artista de 69 años manifestó en entrevista con Closer Weekly Thursday que "estoy feliz de decir que estoy trabajando nuevamente".

A pesar de ser diagnosticada de nuevo después de vencer la enfermedad hace 25 años, Newton-John afirmó estar decidida a seguir buscando música y conectarse con sus fanáticos en el escenario.



La cantante agradeció el apoyo y amor de familiares, amigos y seguidores

"Cuando logro cantar las canciones que amo, es como un regalo", aseguró. Asimismo explicó que "estar en el camino con mi banda ha sido curativo para mi. Por supuesto, fue aterrador. Pero las palabras que se me vinieron a la mente fueron: ¡esto también pasará! Solo tenía que creer que iba bien", añadió. Sweet Penny needs a home!KTTV this morning #livonmusic Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 5:15 PST

Incluso, la protagonista de "Grease" (Vaselina) compartió que desarrolló una relación positiva con su cuerpo: "Hablé con mi cuerpo. Afirmé que estaba saludable y fuerte. La depresión suprime tu sistema inmune. Traté de dejar de pensar en mis problemas centrándome en las cosas que me apasionan".

En septiembre, la cantante aseveró que usó cannabis medicinal para lidiar con el dolor severo que experimentó al caminar, y defendió ese tipo de tratamientos. "La gente tiene esta visión desde los años 60 de personas que están sentadas, ya sabes, drogadas, y creo que no se trata de eso".

"Esta planta es una planta curativa. Creo que tenemos que cambiar la visión de lo que es porque me ayudó mucho y me ayudó con el dolor y la información", agregó.

En 2012, 20 años después de que la artista peleara por primera vez contra el cáncer, lanzó el Centro de Bienestar e Investigación Olivia Newton John, en Melburne, Australia, el cual busca ayudar a personas que sufren la misma condición.



Sobre la cantante.

Olivia Newton-John nació en Cambridge, (26 de septiembre de 1948), y es una cantante de música pop y actriz de cine australiana, nacida en Reino Unido y de origen judeo alemán y checo.

Según información en su biografía, es hija de madre judía alemana y padre británico de origen galés. Cuando solo tenía 5 años se trasladó a Australia con su familia, ya que a su padre le ofrecieron un trabajo como profesor en una universidad de Melbourne.

Tuvo una hermana, la actriz Rona Newton-John, la cual falleció de cáncer. Se la conoce por el apodo Livvy, de Olivia. Su abuelo materno fue el alemán Max Born, que obtuvo un Premio Nobel de Física. En Australia, donde transcurrió su infancia y adolescencia, estudió en la Universidad de Melbourne.

Los inicios de Newton-John como cantante se remontan al instituto, en un grupo femenino llamado Sol Four.

Gorgeous gift book of flowers from talented floral master extraordinaire @jeffleatham. Thank you Jeff! Love the gardenia!! Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 6:04 PST

Su primer álbum "If Not For You" grabado en 1971, llegó a Estados Unidos y consiguió tres singles de mediano éxito: "Banks of The Ohio", "Me and Bobby McGee" (versión de una canción ya existente) y "If Not For You".

Dos años después presentó su segundo álbum "Let Me Be There", destacando la balada country "Take Me Home Country Roads".

Hanging out in my @equestriandesign pants fashionable super comfy great fit for me AND my beautiful daughter @chloelattanzi Una publicación compartida por Olivia Newton-john (@therealonj) el 20 de Oct de 2016 a la(s) 10:40 PDT

Newton-John también ha sido actriz, y ha participado en películas de carácter musical. Su mayor éxito fue "Grease", con John Travolta.

Olivia Newton-John tiene una estrella con su nombre en Hollywood Boulevard, en reconocimiento de su extraordinaria trayectoria.