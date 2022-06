España.- El cantautor colombiano-español, Sebastián Yatra, cumplió su labor de ser uno de los jurados de votación en Madrid, España, luego de que fuera su única opción para poder ejercer su derecho al voto, dejando por un rato de lado la música.

Yatra estuvo presente desde las ocho de la mañana en una de las mesas en donde llegaron los colombianos para poder elegir a su nuevo presidente. El músico aprovechó su labor para enviarle un mensaje a sus compatriotas y seguidores, invitando a votar con conciencia, pero no votar en blanco, pues son cosas muy diferentes.

"Tenemos que crecer, cambiar las cosas y nuestra mentalidad; superar obstáculos y no repetir lo mismo que siempre hemos hecho (...) Siento que pase lo que pase hoy, va a ver un cambio. Es importante que salgamos a votar y que no votemos en blanco, porque al final el blanco y no votar es lo mismo, es dejar que otra gente tome la decisión por nosotros", señaló el artista a través de sus redes sociales.

De hacer música a la política: Sebastián Yatra trabaja como jurado electoral

Muchos se cuestionaron por qué el cantante de música pop y de género urbano tuvo que cumplir con dicha labor y la respuesta es que, actualmente, reside en Madrid, mientras es coach vocal en La Voz Kids de dicho país, al ser su cédula la elegida, debió cumplir con la función.

Alrededor de las cuatro de la tarde, hora de dicho país, la votación es dada por finalizada, momento en el que Sebastián Yatra, junto al respectivo jurado de votación, tendrán que hacer el recuento de los votos y el respectivo informe de las votaciones por cada mesa.

Además de cumplir con sus obligaciones como ciudadano, Sebastián se mantiene enfocado en su carrera musical. Actualmente es uno de los más importantes exponentes del pop en español y las influencias urbanas; sus más recientes éxitos son 'Tacones rojos' y 'Amor pasajero'.

