¡De impacto! Confiesa José Eduardo Derbez que descubrió a Victoria Ruffo y Eugenio Derbez intimando

México.- La relación que mantuvieron los actores Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha sido una de las más polémicas. Fruto de su amor nació José Eduardo Derbez, también actor, que ha tomado con gracia en los últimos años todo esto y ahora ha revelado uno de los momentos más incómodos de su vida.

El actor mexicano dejó boquiabiertos a todos luego de dar a conocer que una vez descubrió a sus padres manteniendo relaciones sexuales. Fue durante el programa Miembros al aire donde José Eduardo habló sin pena alguna sobre el tema, una anécdota que no le dejó un buen recuerdo.

"Yo escuché. Primero escuché algo raro y dije: '¿chin... qué es?' Y cuando escuché bien... ¡Ni madres! Me metí a mi cuarto y dije: 'no, no'", compartió durante el show lo que hizo que todos estallaran de risa.

Luego Mauricio Castillo, otro de los conductores del programa, le cuestionó si se había espantado al escuchar a sus padres intimando y él confesó que sí, pero se retiró inmediatamente del lugar.

Los comentarios no se hicieron esperar al respecto, donde se destacaron las bromas de sus compañeros. La plática surgió luego de que los participantes contaran situaciones incómodas cuando han querido tener relaciones con sus parejas y sus hijos están en casa.

Pero, sin duda, quien se llevó la conversación fue el actor y presentador de televisión Paul Stanley, quien narró que en algunas ocasiones, cuando quería intimar con una persona, su perro no los dejaba en paz.

Como de costumbre, las conversaciones y actividades del programa mexicano Miembros al aire se vuelven de contenido fuerte y de temas explícitos, por lo que es uno de los programas favoritos de hombres adultos, ya que sus conductores hablan sin tapujos y son muy reales.