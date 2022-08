¡De impacto! Jennifer López no contrata bailarines que sean de este signo zodiacal

La razón por la que JLO no puede trabajar con personas que sean Virgo es debido a que se dice que son de estricto orden y planificación , rasgos que no le agradan ni un poco, pues tiene fascinación por "un poco de caos en su vida".

Se trata de Virgo . Todas aquellas personas nacidas entre el 24 de agosto y 23 de septiembre, que sean Virgo, no pueden trabajar con ella , siendo esta una regla vital a la hora de contratar a sus bailarines.

Según reveló, Jennifer López se deja influenciar bastante por la astrología y hay un signo zodiacal con el cual prefiere no toparse , uno que, al parecer, no tolera, y mejor evita contratarlos.

Recientemente, Heather Morris , durante una entrevista con Just Sayin', reveló una regla que tiene la Diva del Bronx a la hora de contratar a sus trabajadores , una que ha dejado a todos muy sorprendidos.

Gilberto Coronel

