De la Familia Presidencial a su debut musical: Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera, lanza canción

Fernanda Castro llevó a cabo su debut como cantante con el lanzamiento de la canción "Cuando salga el sol" a dueto con Pablo Vamer; dicho tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales de música. Cabe mencionar que es la canción principal de la telenovela de Televisa "La Desalmada" (que se estrena hoy lunes), melodrama producido por su padre "El Güero" Castro.

Fernanda Castro es una de las tres hijas del productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro y de la actriz de telenovelas Angélica Rivera (ex esposa del Presidente de México Enrique Peña Nieto).

"Cuando salga el sol" fue compuesta por Fernanda Castro Rivera, Pablo Vázquez del Mercado Gómez y Patricio Notholt Baz. Cabe mencionar que la hija de "La Gaviota", estudia en la universidad Berklee College of Music en Boston, Massachusetts (Estados Unidos), una de las escuelas de música de mayor prestigio a nivel mundial, lugar donde conoció a sus amigos con quienes compuso la canción en mención.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Fernanda Castro comentó que colaborar con su música en un proyecto de Televisa, significó un espacio de oportunidades tanto para ella como para sus amigos.

"A mí me gusta trabajar con mis amigos de la universidad y que son compositores que tal vez no se conocen mucho hoy, creo que es una gran oportunidad para empezar a sacar a los jóvenes músicos que yo he visto que se rompen la madre estudiando y no llegan las oportunidades".

Una parte de la canción de Fernanda Castro dice: "la vida da mil vueltas y viene y te marea, no sabes donde estás ni a que hora te me vas, si vieras que en mi cama sobraron las almohadas desde que tú no estás, vieras que mal me va".

Me hieren las palabras que atraviesan como espadas, combatiendo sin piedad en medio de la oscuridad, pero que puedo hacer si te quiero yo así.

Recordemos que Fernanda Castro formó parte de la controvertida Familia Presidencial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y al terminar su mandato, su mamá Angélica Rivera se divorció de quien fuera su padrastro por varios años.