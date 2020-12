De las drogas al éxito en la comedia: César Bono revela cómo fue su vida de actor

México. César Bono, actor y comediante originario de Ciudad de México y quien ha hecho una brillante carrera en el cine, teatro y televisión mexicana, comparte en entrevista con De Primera Mano que en su vida ha ido de las drogas al éxito, pero jamás se enganchó con "nada".

César Bono, quien ha llevado al teatro el monóloco El cavernícola, con rotundo éxito, menciona que su vida ha estado llena de logros profesionales y ama la actuación, la cual le ha brindado enormes satisfacciones, eso sí, siente que es un "exagerado" en el trabajo.

Y en su vida se ha visto rodeado de buenos y no tan buenos amigos, varios de ellos le invitaron a involucrarse en sustancias prohibidas.

Sí probé, pero nunca estuve en una clínica. Probé de todo, así como de comida he probado todo, de lo otro también probé, pero no me enganché con nada. He corrido con suerte, hay unos que, con dos copas de tequila, chocan y se mueren", señala respecto a las drogas que en algún momento de su vida llegó a consumir.