De las mejores decisiones de Alex Fernández, proseguir con el linaje de la Dinastía Fernández

Una de las mejores decisiones que Alex Fernández ha tomado en su joven vida, es continuar con el linaje de la Dinastía Fernández, teniendo en los inicios de su carrera musical, como su "sensei" a su abuelo, Don Vicente Fernández, "El Charro de Huentitán", legendario intérprete de la música mexicana. "Definitivamente, de mis mejores decisiones", expresó en una muy agradable charla con Debate.

Posteriormente, se produjo la firma de su contrato con Sony Music México, la grabación de su primer álbum y el lanzamiento de su sencillo debut, "Te amaré".

Desde su primer álbum de estudio, "Sigue la dinastía", hasta el día de hoy, donde está a poco de presentar al público su nueva producción discográfica, "Buscando el olvido", Alex Fernández ha experimentado un grandioso crecimiento artístico y personal, "yo me siento infinitamente mejor".

El hijo de Alejandro Fernández, "El Potrillo", se siente muy cómodo, mucho más en control y más desarrollado, lo que considera que será apreciado por sus fans, conforme los discos que vaya sacando. "Por ejemplo, el primer álbum que se llama 'Sigue la dinastía', se va a notar el avance del primer álbum al segundo que se llama 'Buscando el olvido'".

Alex Fernández sigue los consejos de su padre y abuelo. Foto: cortesía Sony Music México

Fue hace ocho meses cuando grabó dicho álbum y de cuando lo grabó al día de hoy, "me siento también mucho mejor, entonces, estoy seguro de que también del segundo al tercero, se va a notar la diferencia y seguramente del tercero al cuarto y así sucesivamente, a lo que voy, es que si me siento mucho mejor, he estado rodeado de los mejores maestros, recibiendo los mejores consejos y también del mejor equipo, la mejor disquera y todo, estamos en muy buenas manos y creo que vamos muy bien".

"Buscando el olvido" fue producido y dirigido por el cantante, compositor y productor sinaloense Edén Muñoz, ex vocalista de Calibre 50, el cual será lanzado a finales de este mes de agosto.

"Está padrísimo, todo el disco está con este concepto, como de fusión mariachi con su toque norteño, agregando sus ritmos y sus instrumentos el mariachi, está muy balanceado, a mí me encanta como quedó todo el disco, también muy variado, canciones de amor, desamor, para bailar, alegres, tristes, de todo, con grandes compositores, grandes canciones, que ya van a poder escuchar".

El primer sencillo de este álbum es "La mejor decisión", de la autoría de Edén Muñoz, una canción de desamor, "habla de cuando te mandan a la fregada, pero al final de cuentas, fue la mejor decisión, una canción corta venas".

En general, trabajar con Edén fue padrísimo, es un cuate que le gira mucho la ardilla, super listo, trae unas visiones a futuro muy interesantes, compone increíble, me la pasé muy bien, aprendí muchísimo trabajando con él.

Al haber decidido seguir con el legado que inició su abuelo Vicente Fernández, por allá en la década de los 60's, una de las encomiendas de Alex es atraer a las nuevas generaciones a la música ranchera. ¿Qué es lo que hace al respecto?

"Más que nada disfrutar lo que hacemos, intentar conectar con la audiencia, pero obviamente intentar de repente, hacer cosas nuevas, revoluciones, que es lo que hemos intentado hacer para seguir agarrando diferentes mercados, diferentes públicos, haciendo también estas colaboraciones con estos grandes artistas como lo es Edén Muñoz, intentando jugar un poco dentro de todo el carril del mariachi".

Alex Fernánde es hijo de Alejandro Fernández y América Guinart. Foto: cortesía Sony Music México

Alejandro Fernández y Alex, padre e hijo, juntos en un mismo escenario

Y como parte de esta decisión de la que hemos estado hablando, Alex Fernández, de 28 años de edad y originario de la Ciudad de México, ha tenido el grandísimo honor de compartir el escenario con su padre, "El Potrillo".

"Es inexplicable, la verdad es que me da muchísimo orgullo estar ahí compartiendo el escenario con mi papá, me da mucha nostalgia también, me siento super seguro, me la paso increíble, se hace una conexión padrísima a la hora de estar cantando en el escenario con mi papá, cada vez mejor, porque al principio si decía: 'ay wey, que miedo', como que si me intimidaba un poco".

Sin embargo, presentación tras presentación, vio que al público le empezó a encantar, "yo también me empecé a animar, estas últimas presentaciones que hemos tenido, han estado cada vez mejor".

El próximo 15 de septiembre, padre e hijo darán el Grito de Independencia en un show en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, "va a ser la mejor de todas, seguramente, y nos la vamos a pasar increíble, el momento en el que más disfruto, es cuando salimos y cantamos juntos".

Alex Fernández ha formado una linda familia al lado de su esposa Alexia Hernández y de su primogénita Mía. Siguiendo uno de los sabios consejos que le dio su abuelo, a quien respetuosamente le decía "sensei", el joven intérprete mantiene a flote su carrera musical, pero sin descuidar a su familia.

"Me dio muchos consejos, uno de ellos era siempre estar lo más conectado que puedas a tu público a través de, ahora, por ejemplo, las plataformas digitales, que era algo que él no tenía en sus tiempos y también nunca descuidar a tu familia, porque esta carrera es algo que te consume, a veces la ambición te puede ganar, querer hacer ciertas metas o lo que sea, y aunque si, siempre cuidar de tu familia, también al mismo tiempo, que es lo difícil, no descuidar tampoco tu carrera".

Te recomendamos leer:

Alex Fernández continúa labrando su propio camino en la música mexicana, poniendo en alto a la Dinastía Fernández, honrando a su padre y abuelo, deleitando con su voz a sus miles de seguidores y demostrando haber tomado "La mejor decisión".