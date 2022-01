"De las pruebas más complicadas", Violeta Isfel entre lágrimas, habla del trastorno que ha padecido

Luego de permanecer un tiempo inactiva en sus redes sociales, la actriz mexicana Violeta Isfel reapareció en un Instagram live, donde reveló padecer una fuerte depresión, la cual le fue diagnosticada a fines del 2021, "yo no pensé que fuera algo que me pudiera pasar", expresó la también empresaria de 36 años de edad.

La villana de la telenovela "Atrévete a soñar", donde interpretó el personaje de "Antonella", contó que un mes antes de ser diagnosticada con este trastorno, comenzó a sentirse un tanto rara: no tenía ganas de comer, quería dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender por qué y con una terrible irritación en la piel.

Ante esto, Violeta Isfel comenzó a preocuparse muchísimo y consultó a su terapeuta, "para preguntarle qué carambas me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión".

La también cantante originaria de la Ciudad de México, manifestó que por lo general las personas que padecen dicho trastorno, no se dan cuenta de ello hasta tiempo después de que comienzan los síntomas. La pandemia del Covid-19 fue de ayuda para saber que algo no estaba bien.

"De pronto tuvimos que buscar la manera de sacarnos adelante y nos echamos un montón de ganas, pero como que no nos dimos la pausa para saber cómo nos sentíamos emocionalmente y es justamente lo que me pasó, o al menos eso es lo que me explicaba".

No es la primera vez que Violeta Isfel Garma García, se muestra vulnerable ante sus seguidores, sin embargo, reconoció que esta ha sido la prueba más grande y complicada que ha vivido.

Muchas veces como artistas nos ven como que a nosotros no nos pasa nada, que siempre somos fuertes, que todo está bien, esta ha sido de las pruebas más complicadas, pero voy a salir.

Mencionó estar llevado a cabo un tratamiento que le ha permitido, hasta cierto punto, retomar su vida cotidiana y que compartía todo esto, para poder ayudar a otras personas que pasan por una situación similar, "quiero levantar la voz por todas aquellas personas que no saben que lo tenían y que lo puedan mejorar".