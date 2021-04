De los productores de Spider-Man: Into the Spider-Verse anuncian el nuevo trailer de The Mitchells vs The Machines

México.- La nueva película de los productores Phil Lord y Chris Miller, ganadores de un Oscar por "Spider-Man: Into the Spider-Verse" anunciaron el trailer de The Mitchells vs The Machines que será estrenada en los cines por Sony Pictures.

Debido a algunos retrasos por la pandemia de Covid-19, Sony vendió los derechos de distribución a Netflix de la película The Mitchells vs The Machines, ya que originalmente se iba a llamar "Connected".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ahora que tiene un nuevo distribuidor y una nueva fecha de estreno, The Mitchells vs The Machines (Los Mitchell contra Las Máquinas) tuviera también un nuevo trailer.

Leer más: Este domingo 4 de abril inicia el Horario de Verano 2021 en México; adelanta una hora tu reloj

Así que Netflix compartió este miércoles por la mañana el nuevo trailer de The Mitchells vs The Machines, que muestra la trama de la película.

En el trailer se puede apreciar las magnificas animaciones, la película será dirigida por Mike Rianda y Jeff Rowe; mientras que Lord y Miller actúan como productores.

La película al principio tenía el nombre "Connected" cuando se estaba trabajando en Sony, pero se cambió el concepto original cuando el proyecto se cambió a Netflix.

"Estamos abrumados por el entusiasmo que Netflix ha expresado por esta película con esta adquisición y agradecidos a todo el mundo en Sony por hacer una gran película con mostros y encontrar una gran manera de llevarla al público", mencionaron Lord y Miller.

Leer más: Mi Beca para Empezar: ¿Cuándo se realizará el octavo depósito?

La película tiene como protagonistas a Abbi Jacobson, Danny McBrided, Maya Rudolph, Alex Hirsch, Eric Andre, Fred Armisen, Charlyne Yi y Olivia Colman; el tema principal es la familia y su unión ante la adversidad.