De madre a madre, Rocío Sánchez Azuara y Talina Fernández: "las dos vivimos un dolor pavoroso"

Rocío Sánchez Azuara estuvo como invitada especial en el programa "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión, donde tuvo una emotivo charla de madre a madre con la conductora Talina Fernández. Ambas han vivido en carne propia la muerte de una hija. "Tenemos algo en común tu y yo", expresó la ex conductora del show "Cosas de la vida" que se transmitía por TV Azteca. Rocío y Talina se tomaron de sus manos, dándose consuelo una a la otra; en medio de sus palabras no pudieron evitar las lágrimas.

La conductora de televisión habló sobre el día más triste de su vida, la muerte de su hija Daniela Santiago. "Estaba con ella en el hospital, era la 1:15 de la mañana cuando trascendió y me quedé con ella, estábamos esperando el momento, como dije, Daniela nació en mis brazos y se fue en mis brazos". Talina Fernández le manifestó entender muy bien el dolor que sentía, pues solo las madres que han sufrido la muerte de uno o varios de sus hijos, entenderán el enorme vacío que queda en sus almas. "Tú yo tenemos un dolor pavoroso que nadie nos puede entender".

A mí me duele como a ti, porque solo las que hemos perdido a una hija podemos saber lo que se siente volver a levantarse, volver a sacar la casta, volver a decir 'aquí estoy', ya nació quien me tire, pero no quien me deje el piso, ahora tienes un piso para volver a conquistar un piso.

Como muchos recordarán la actriz y cantante Mariana Levy, hija de Talina Fernández, perdió la vida el 29 de abril de 2005, cuando tras un intento de asalto en una de las calles de la Ciudad de México, sufrió un infarto fulminante. En el intento de asalto estaba en compañía de su hija María Levy, de unas amigas de su hija y de su esposo.

En el caso de Rocío Sánchez Azuara, su hija Daniela murió el 23 de septiembre de 2020 a consecuencia del lupus eritematoso sistémico, enfermedad contra la que luchó por 20 años. "Tengo otros dos hijos que son don ángeles preciosos, que me apoyan en todo momento, somos muy unidos", expresó la conductora de televisión, a lo que Talina Fernández coincidió: "yo me quedé con dos varones también".

En una anterior entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, Rocío Sánchez Azuara contó que tuvo la fortuna de poder comunicarse con su hija Daniela Santiago. "En algún momento ya me regalaron una sesión con una médium y yo nunca había hecho una sesión con una médium, fue una sorpresa para mí y se me comunicó y dijo: 'que estaba muy bien' y me mandó señales muy claras".

La presentadora de televisión de 57 años de edad, se dijo tranquila de saber que su hija está en un lugar sin dolor. Aseguró que su hija le mandó decir que obviamente está muy bien donde está, que la recibieron muy bien, "que siempre va a estar conmigo, cosas así, que me dejaron muy tranquila".