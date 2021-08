¡De mujer a mujer! Andrea Legarreta defiende a Victoria Ruffo de los ataques de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez en un encuentro que tuvo con algunos medios de comunicación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, reiteró el coraje que tiene por su ex pareja sentimental, la protagonista de telenovelas Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo Derbez.

Y precisamente ese sentimiento hacía la llamada "Queen de las telenovelas", se debe a que por años mantuvo alejada a José Eduardo de su padre; tras separarse de Eugenio Derbez logró obtener la custodia del hijo que tuvieron en común.

El productor de televisión y comediante Eugenio Derbez, manifestó su molestia por qué la prensa de espectáculos le sigue preguntando a su hijo José Eduardo, cómo se siente por esa etapa en la cual su padre no estuvo con él. "Y digo, ¿por qué le preguntan eso?, por qué no le preguntan: 'José Eduardo, ¿qué sientes de que tu mamá no te dejo ver a tu papá?', es muy diferente".

Porque yo estuve años y años con abogados y con todo mundo tratando de ver a José Eduardo, ese es mi coraje contra su mamá.

Hoy en día José Eduardo y Eugenio Derbez tienen una gran amistad. Foto: Instagram @jose_eduardo92

En la reciente emisión del programa "Hoy", la conductora de televisión Andrea Legarreta salió en defensa de Victoria Ruffo y le pidió al protagonista del show "La Familia P. Luche", cerrar ese capítulo de su vida. Asimismo la esposa del cantante Erik Rubín, mencionó que el mismo José Eduardo Derbez reconoció nunca haber sentido que su papá lo haya abandonado.

"En 'De viaje con los Derbez', Eugenio pensaba que José Eduardo decía 'ay, es que no le importo a mi papá', no sabía lo que él pensaba como niño y José Eduardo le dice 'nunca pensé mal' y pues hay que soltarlo, incluso Alessandra (Rosaldo) en la serie, le decía 'ya es tiempo de que lo sueltes'".

Con respecto a los motivos que tuvo Victoria Ruffo por mantener a su hijo José Eduardo alejado de su papá por muchos años, Andrea Legarreta expresó: "Vicky es una increíble mujer, uno nunca sabe las decisiones que llegan a tomar y por qué".

Leer más: Zuleika Garza, novia de Sammy Pérez, tunde con todo a Eugenio Derbez: "no estoy huyendo de nada"