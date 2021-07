¡De mujer a mujer! Andrea Noli pide perdón a Fátima Boggio, por haberse metido con Jorge Salinas

La actriz mexicana de origen francés Andrea Noli tuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa "El minuto que cambió mi destino", donde entre varias cosas habló de la relación amorosa que tuvo con el actor Jorge Salinas, con quien procreó a su hija Valentina (actualmente tiene 16 años de edad); cabe recordar que hasta el día de hoy el galán de telenovelas no la ha reconocido como su hija

Andrea Noli contó en el show de televisión antes mencionado, que Jorge Salinas y ella se conocieron por el también actor Alexis Ayala.

No es que hubiera una relación, era una amistad porque siempre salíamos en grupo a divertirnos y bueno, él era un hombre seductor y yo una chavita encandilada, así se dio.

Leer más: Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr, sospechosa del secuestro y asesinato de su amante

Poco a poco se dio un amorío entre ambos y fruto de esta relación Andrea Noli tuvo a su hija Valentina. Cuando Jorge Salinas tuvo este romance, estaba casado con Fátima Boggio. Durante la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Andrea Noli le ofreció una disculpa a la ex esposa del padre de su hija.

Manifestó que no quiere "echarle tierra a nadie" sino "enderezar" algunas cosas que sucedieron cuando se hizo público que Jorge Salinas era el padre de su hija Valentina. "Sí, me arrepiento de algunas cosas, en aquel momento hice algunas declaraciones que pude haberme ahorrado, pude haber omitido".

Comentó que midió las consecuencias de sus declaraciones, como lastimar a otras personas, refiriéndose a Fátima Boggio y que a pesar de que tengas que "defender como gato boca arriba", hay consecuencias que pueden durar toda la vida y hay heridas "que pueden causar en terceras personas que no quieres causar".

Andrea Noli dijo que en aquel momento se dejó llevar por el amor que en algún momento sintió por Jorge Salinas, por su hija y por ella. A Fátima Boggio le envió este mensaje:

Perdón, nada más, desde el fondo de mi corazón, de mujer a mujer.

Leer más: Verónica Castro con short cachetero blanco, se ve exquisita

En esta entrevista Andrea Noli comentó que cuando supo que estaba embaraza, nunca pretendió que Jorge Salinas estuviera con ella y no esperaba nada de él, pues no quería perjudicar más la situación en la que estaba el padre de su hija con su esposa Fátima Boggio. Durante su etapa de gestación estuvo muy orgullosa de estar esperando una hija "de alguien a quien he amado tanto".