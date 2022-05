"De no haber sido por el pu... alcohol", el actor Julián Gil narra la dolorosa muerte de sus papás

Tras lo que vivieron sus padres, Julián Gil no toma en exceso y desde hace muchos años, lleva una vida muy saludable.

Creo que no conozco a nadie en la vida, que le haya dado tanto y tanto amor a sus hijos y haya luchado tanto, de no haber sido por el pu... alcohol, yo la podría haber tenido en vida, tanto mami como papi fueron las personas más importantes de mi vida".

El actor de telenovelas como "Hasta el fin del mundo", "Por amar sin ley", "La herencia" y muchas más, manifestó que si no hubiese sido por el alcohol, otra hubiera sido su vida al lado de sus papás .

Los padres del actor y empresario Julián Gil se divorciaron por problemas derivados de su enfermedad. Ante esto, hubo un distanciamiento con su progenitor y ya no volvió a saber de él, hasta que estaba muy mal de salud y eran sus últimos momentos de vida. Julián y su hermana Patricia lograron despedirse, "siento que me estaba esperando".

Los últimos años de vida de su mamá fueron muy complicados ; su salud se deterioró no solo por el alcohol, sino también por su adicción al tabaco . "Mi mami, los últimos años que recuerdo de ella fue estar dormida sentada, con el tanque de oxígeno, muere por enfisema, por problemas pulmonares, porque también fumaba mucho, pero estoy seguro de que fue una de las consecuencias del alcohol".

"Lamentablemente, los dos estaban enfermitos con el tema del alcohol", expresó la ex pareja sentimental de la actriz venezolana Marjorie de Sousa , padre de su hijo Matías Gregorio.

Durante una entrevista con el conductor de televisión Yordi Rosado, el actor argentino Julián Gil no pudo evitar romper en llanto , al recordar uno de los momentos más dolorosos de su vida : la muerte de sus papás a consecuencia del alcoholismo . De acuerdo con el triste relato del galán de telenovelas, esta enfermedad fue consumiendo a sus progenitores poco a poco ; esta tormentosa etapa de su existencia, le provocaron muchas inseguridades.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

