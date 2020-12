De poeta a poeta, así fue la despedida de Armando Manzanero a Joan Sebastian: "nos vamos a ver después"

Los grandes cantautores mexicanos se están yendo. El lunes 28 de diciembre de 2020 quedará como el día en el que México y todo el mundo perdió a uno de los grandes maestros musicales: Armando Manzanero. El cantautor originario de Mérida, Yucatán, falleció a sus 85 años de edad luego de algunas complicaciones en su salud, a consecuencia de su contagio de Covid-19.

Hace cinco años otro de los grandes cantautores que esta tierra azteca ha dado, también partió. José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastian, el hijo predilecto de Juliantla, ese pueblo en la montaña donde tenía su razón de ser. Quien fuera esposo de la actriz y cantante costarricense Maribel Guardia, murió el 13 de julio de 2015, tras una larga lucha contra el cáncer en los huesos; esta enfermedad la padeció desde 1998.

Armando Manzanero y Joan Sebastian fueron no solo muy buenos colegas, sino también grandes amigos, además de que los unía un vínculo familiar. La esposa del cantautor yucateco Laura Elena Villa, era prima de Joan.

Al morir "El Rey del Jaripeo" la Sociedad de Autores y Compositores de México, llevó a cabo un homenaje de cuerpo presente en el Centro Cultural Roberto Cantoral en la Ciudad de México. En aquel entonces Armando Manzanero era presidente de dicha sociedad. Ante los medios de comunicación manifestó que Joan Sebastian se fue como todo un hombre. ("Contigo aprendí" la canción de Armando Manzanero que inspiró a la Selección de Perú rumbo al Mundial de Rusia).

"A mí me deja un sentido de primer lugar, de hombría, quiero que sepan ustedes, les voy a decir algo que no sabe nadie, él pidió estar solo a la hora de partir, mucha gente que lo rodea, cercana, de repente piensa que lo descuidaron, no es cierto, él pidió como los hombres, estar solo a la hora de partir para no lastimar a la gente que estaba a su lado y que amaba".

Armando Manzanero ofreció una emotivas palabras sobre su entrañable amigo Joan Sebastian. Foto: Agencia México

El maestro Manzanero también contó que un año antes de fallecer el intérprete nacido en Juliantla, Guerrero, ambos se reunieron en Aguascalientes en una agradable cenar familiar, tras un show que Joan había tenido en esta ciudad. Armando Manzanero señaló que el cantante de temas como "Secreto de amor", "Hasta que amanezca" y muchas más, estaba anticipando su muerte, pues "él ya sabía que ya había luchado demasiado".

Cuando se le preguntó si se había despedido de su entrañable amigo Joan Sebastian antes de que muriera, Armando Manzanero resaltó que "la gente de nuestro medio no se puede despedir, porque nos vamos a ver después".

Joan Sebastian y Armando Manzanero, dos poetas

Durante el homenaje montó guardia de honor con otros integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México, así como junto a a José Manuel Figueroa y Julián Figueroa, hijos de Joan. Asimismo dirigió un emotivo mensaje de un amigo a otro.

Hoy estos dos grandes cantautores y amigos se han reencontrado allá en el cielo, pues como dijo el maestro Manzanero en aquella ocasión, "nos vamos a ver después". Los dos no eran simples cantantes, eran poetas. Joan Sebastian era "El poeta del pueblo" y Armando Manzanero, "El rey del romanticismo".

"Su partida provoca una profunda tristeza, fue uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo. Manzanero vivirá en las almas de todos los que aprendimos a amar con sus canciones, su obra musical se escuchará por siempre. Hasta pronto, hermano querido", expresó la Sociedad de Autores y Compositores de México en un comunicado compartido en redes sociales.

El escritor mexicano Carlos Monsiváis manifestó anteriormente que "Manzanero hace del trabajo constante su fuente de inspiración, de la inspiración uno más de sus recursos estilísticos, de los tres o cuatro minutos de cada canción el paisaje donde la melodía compleja y las frases sencillas hacen inevitable el enamoramiento del amor".