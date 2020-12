¿De qué acusa Elisa Fernanda Lira a su mamá Cynthia Klitbo?

La actriz de telenovelas Cynthia Klitbo ha sido acusada por su propia hija Elisa Fernanda Lira, de ser una persona homofóbico, racista, clasista y sexista. De acuerdo con una serie de publicaciones que la joven hizo en las stories de su perfil en Instagram, la relación madre e hija no estaría pasando por un buen momento.

Elisa Fernanda Lira, fruto de la relación amorosa que Cynthia Klitbo tuvo con el coordinador artístico Rubén Lira, manifestó estar muy triste pues la persona que más debería apoyarla, era quien más odio le tiraba. Asimismo contó que muy emocionada fue a contarle a su mamá que había llegado a los 58 mil seguidores en su cuenta en TikTok. "Pero su respuesta fue: 'te han de seguir puros hombres cochinos y personas de tu escuela si no, ¿quién más te seguiría?'".

En otra de sus publicaciones, sorprendió al decir que desearía haber nacido en otro hogar; asimismo expresó que muchos de los comentarios de su progenitora la han lastimado.

Me ha dicho más cosas, pero bueno, nacer en otro hogar no se puede, también me ha dicho que mi generación no iba a tener buenos hombres porque ellos iban a ser elles, que como íbamos a ser tan liberales, iban a ser como yo.