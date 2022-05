¿De qué hablan las canciones de Kevin Kaarl y con las que tanto éxito está teniendo?

México. Kevin Kaarl es un cantautor que está conquistando público en México, principalmente en Chihuahua, su estado natal, y es admirado por la juventud por sus canciones y manera de interpretarlas.

Si supieras, Vámonos a Marte, Abrazado a ti, Mujer distante y Es que yo te quiero a ti son solamente algunas de las muchas composiciones de Kevin Kaarl, las cuales la juventud se sabe y canta con él en sus presentaciones.

Llenos totales logra Kevin en las presentaciones que tiene y es que ha sabido demostrar que lleva en su sangre el talento y amor por la música, además se le facilita la composición y canta con el corazón.

Las canciones de Kevin Kaarl se caracterizan por ser la mayoría románticas, aunque algunas hablan de desamor, y parecería que muchas de ellas reflejan su manera de ser, sentir y vivir, además parece reflejar en ellas también lo que los jóvenes de su edad también viven y sienten emocionalmente hablando.

A los fans de Kevin les han podido encantar sus canciones porque de alguna manera seguramente se ven reflejados en ellas, en lo que dicen, ya que abordan el amor entre la pareja de una manera especial y que él puede plasmar a su estilo.

Vámonos a Marte, por ejemplo, dice en su letra: "Dejemos la Tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar, vámonos de viaje a las estrellas y a Marte a olvidar nuestros problemas tan punzantes."

En Si supieras, otra de sus creaciones musicales, Kevin le expresa a su pareja lo que siente y piensa de ella todas las mañanas que se despierta: "Si supieras todo lo que pienso cuando despierto no dudarías jamás de mi amor; sentir tu respiración junto a la mía me hizo entender que no eres fría, que eres mejor, mejor, mejor...".

Y en Abrazado a ti a Kevin le encanta expresarle a su pareja lo mucho que la ama y lo que siente cuando está a su lado: "Quisiera volver a atrás y otra vez bailar abrazado a ti, huir de estar ciudad y llorar de amor, abrazado a ti, besarte y que esta vez no me digas que ya me puedo ir...".

Kevin acaba de cumplir 21 años de edad el pasado 15 de mayo de 2001 y es uno de los más exitosos en redes sociales, principalmente en YouTube, donde sus videos y canciones tienen muchas visualizaciones y cada día gana seguidores gracias a su voz y talento.