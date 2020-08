De qué murieron algunos de los integrantes del programa El Chavo del 8

El Chavo del 8, una de las series más populares de comedia de la televisión mexicana, que también alcanzó popularidad en países de Latinoamérica, marcó la infancia de muchos niños que crecieron viendo el programa que fue transmitido desde 1973 hasta 1980. Los actores son reconocidos principalmente por los personajes a los que dieron vida en el famoso programa "Número uno de la televisión humoristica".

Algunos de los actores que interpretaron papeles principales o secundarios en El Chavo del 8 han fallecido ya; es el caso de la mente maestra, productor, director y actor principal Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", y los actores Ramón Valdés (Don Ramón), Raúl "El Chato" Padilla (Jaimito, el cartero), Angelines Fernández (Doña Clotilde, la Bruja del 71), Horacio Gómez Bolaños (Godínez) y Rubén Aguirre (El profesor Jirafales).

Don Ramón

Ramón Valdés quien dio vida al personaje de "Don Ramón", padre de "La Chilindrina" en el Chavo del 8 fue el primer actor de el elenco que falleció un 9 de agosto de 1988, a la edad de 64 años en la Ciudad de México a causa de un cáncer en el estómago.

Ramón Valdés como "Don Ramón" | El Chavo del 8

Valdés tenía una fuerte adicción al tabaco, que lo hacía fumar incluso durante la filmación de los programas de Chespirito, situación que le causó cáncer de estómago, detectado a inicios de los años 80. Según los rumores, Emilio Azárraga Milmo, el entonces presidente de Televisa, prohibió a todo el personal fumar dentro de las instalaciones, sin embargo, debido a su amistad con Valdés, este sí podía fumar.

En 1985, Ramón Valdés fue sometido a una cirugía del estómago para reducir el cáncer a una tercera parte, pero ya era demasiado tarde; el cáncer se había hecho metástasis en su médula espinal, motivo por lo que médicamente fue desahuciado y solo recibió cuidados paliativos en los siguientes tres años de vida.

Ramón Valdés | Especial

A pesar de saber que tenía cáncer en etapa terminal, Ramón Valdés siguió haciendo giras con su circo, hasta que al visitar Perú, que sería el último país de su gira, su salud empeoró y requirió volver a México. Sus compañeros de las series de Chespirito, Angelines Fernández, Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y María Antonieta sentían tristeza por la situación de el querido Don Ramón.

Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988 en la Ciudad de México, cuando tenía 64 años de edad, después de dos semanas de permanecer sedado para evitar el dolor. Fue velado en la funeraria Gayosso de Sullivan y sepultado en Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México. Al funeral asistió únicamente Angelines Fernández, según señalan nietos del actor. María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina", quien fuera hija en la serie de Don Ramón fue una de las más afectadas tras su muerte, y lamentó no asistir ya que se encontraba con su circo en Perú.

El que tampoco asistió al funeral fue Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", quien lamentó no haber estado en el país cuando falleció Ramón Valdés.

Jaimito, el cartero

El personaje de "Jaimito, el cartero" interpretado por Raúl Padilla Mendoza, apodado "El Chato" fue el segundo actor de El Chavo del 8 que falleció a la edad de 75 años, el 3 de febrero de 1994. "El Chato" nació en Monterrey, Nuevo León, el 17 de junio de 1918, sin embargo debido a que su padre don Juan Padilla era un reconocido empresario teatral, recorrieron juntos todo México y el extranjero, sin encontrar un lugar fijo para vivir.

Jaimito, el cartero y el Chavo | Especial

“Mis primeros años no fueron más que teatro, teatro y teatro. Hoy me doy cuenta de que la vida de todos ha sido normal; la mía no. Mi vida ha sido aburrida, no como la de otro chico. Tengo 64 y empecé a trabajar en el teatro el 3 de septiembre de 1923 (a los cinco años). Desde entonces no hice más que actuar”, reveló en una entrevista El Chato.

Raúl "El Chato" Padilla con su personaje Jaimito, el cartero alcanzó gran popularidad, siendo recordado al pasar el tiempo por su famoso latiguillo que millones de adulto de México y Latinoamérica conservan en la memoria de su niñez: "Es que quiero evitar la fatiga...", como justificación a su pasividad. Además, gracias a Jaimito el pueblito que se creía ficticio cobró gran popularidad, que en 2012 fue inaugurada una estatua en su honor, como agradecimiento del pueblo de Tangamandapio, en Michoacán. "Allá en Tangamandapio, mi pueblo natal."

Trabajó por más de 15 años en episodios del programa de Chespirito, El Chavo del 8 y el Chapulín Colorado; sus personajes con mayor popularidad fueron Jaimito el cartero, del Chavo del 8, y el "Licenciado Raúl Morales", de Los Caquitos.

El Chato se casó con la actriz Lili Inclán en 1938, con la que estuvo casado durante 54 años, hasta su muerte, y tuvieron tres hijos que también siguieron el camino artístico de sus padres: Raúl (fallecido), Aurelia y José Luis. Padilla participó en más de 40 películas. Inició su trabajo al lado del comediante Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" desde 1978, en la película "El Chanfle", hasta 1994, poco antes de su fallecimiento.

Raúl falleció el 3 de febrero de 1994, a la edad de 75 años en la Ciudad de México por una diabetes que al principio pudo controlar, pero luego empeoró. Sus restos fueron cremados en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México, y entregados a la familia. Su muerte enlutó al elenco de El Chavo del 8. Después de su muerte Chespirito escribió en su libro autobiográfico "Sin querer, queriendo" (2006), el fallecimiento de Jaimito, el cartero desde los ojos de el Chavo:

“Después de grabar lo estuve esperando en la escalera para demostrarle que yo también podía brincar desde el quinto escalón de la escalera. Pero no bajaba. Entonces subí para ver si le pasaba algo y lo que pasaba es que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera durmiendo. Hasta parecía que estaba soñando algo bonito, tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse. O quién sabe, porque Jaimito siempre decía que quería evitar la fatiga… o sea que ya evitó la fatiga para siempre”.

Doña Clotilde, la Bruja del 71

Angelines Fernández dio vida a Doña Clotilde, La Bruja del 71, la eterna enamorada de Don Ramón en El Chavo del 8. Angelines era una actriz española que alcanzó la fama en México con su popular personaje que constantemente buscaba la atención de Don Ramón, quien fuera su "Rorro".

Angelines Fernández como Doña Clotilde, la Bruja del 71 | Especial

Angelines Fernández trabajó en teleteatros y en la radio, además, partició en películas junto a Mario Moreno "Cantinflas" y Arturo Códova durante la época de Oro del Cine Mexicano. Sin embargo, alcanzó la fama con su personaje de Doña Clotilde, la Bruja del 71 en la serie Chespirito desde 1971, y luego en El Chavo del 8 a partir de 1973, papel que obtuvo justamente gracias a Ramón Valdés quien la presentó a Chespirito. Fernández trabajó durante 20 años a lado de Chespirito de 1971 a 1991.

Angelines Fernández de joven | Especial

Angelines falleció el 25 de marzo de 1994 en la Ciudad de México, a la edad de 71 años, por cáncer pulmonar, al igual que Ramón Valdés, ella tenía adicción al tabaco lo que ocasionó su enfermedad. Fue enterrada en los Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México, cerca de donde se encuentran los restos de su compañero de producción, amigo de vida y "Rorro": Ramón Valdés.

Godínez

Horacio Gómez Bolaños dio vida al personaje de Godínez en El Chavo del 8, un niño que es compañero de clases del Chavo, Kiko, Ñoño y La Chilindrina, que nunca se sabe la respuestas correctas de las preguntas que el profesor Jorafales le hace en las clases. Horacio era hermano de Roberto Gómez Bolaños.

Horacio Gómez Bolaños como Godínez | Especial

La principal profesión de Horacio Gómez fue servir de supervisor de mercadeo de El Chavo del 8 a principios de 1970. Posteriormente, a solicitud de su hermano "Chespirito", participó como actor en papeles secundarios en algunas producciones, siendo su personaje Godínez el más popular y recordado.

Tras finalizar la serie de Chespirito en 1980, Horacio se dedicó a actividades de guionista y productor de televisión, a encargarse de la producción y guiones del programa, y a partir de 1994 junto a su sobrino Roberto Gómez Fernández se unió para la producción de su hermano en las oficinas.

Roberto "Chespirito" y Horacio Gómez Bolaños | Especial

Los últimos días de vida de Horacio los pasó teniendo que apoyarse en un bastón debiso a una fractura que había sufrido en la cabeza del fémur. Se encontraba emocionado por los preparativos de Televisa para rendir homenaje a la trayectoria de su hermano Chespirito en marzo de 2000, sin embargo, el 21 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México, sufrió un infarto al corazón que le causó la muerte. Fue cremado y sus cenizas se encuentran en la Parroquia Madre de Dios de Czestochowa, en las Lomas de Chapultepec.

El Chavo

Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", mente maestra de la serie El Chavo del 8 y también actor principal falleció años después que su hermano, el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, México, a los 85 años tras una insuficiencia cardíaca, una pérdida que causó conmoción en México y Latinoamérica.

Roberto Gómez Bolaños como El Chavo | Especial

Florinda Meza (Doña Florinda), quien fuera la segunda esposa de "Chespirito" desde 2004, confirmó la muerte del comediante mexicano a través de redes sociales "Esta ves [sic] no es un rumor, un invento, una broma.. Se ha muerto mi esposo Roberto Gomez [sic] Bolaños (El chavo) @ChespiritoRGB Te amo mi vida <3"

Un día después de confirmarse su muerte, un carro fúnebre blanco fue por el cuerpo de Chespirito a su residencia en Cancún, donde vivía y falleció, para trasladarlo al Aeropuerto Internacional de Cancún en un vuelo privado, y llegar a Televisa San Ángel, casa de todas las creaciones de Roberto Gómez Bolaños. Televisa le rindió el último homenaje como icono de la comedia "América celebra a Chespirito", donde también se realizó una misa privada para familiares y personas cercanas, donde estuvieron Édgar Vivar, Carlos Villagrán, entre otros.

Roberto Gómez Bolaños | Twitter

Después, el ataúd que contenía los restos de Chespirito fue llevado hasta el Estadio Azteca de México, donde juega el equipo "de sus amores": Club América, donde fue velado. Sus restos se encuentran en el cementerio Panteón Francés de la piedad. donde fue sepultado en una ceremonia privada el 1 de diciembre de 2014.

Fue hasta 2015 que Florinda Meza reveló que Roberto Gómez Bolaños padecía Parkinson en etapa tardía, lo que aceleró el resto de sus enfermedades: "Tenía un Parkinson tardío, que aceleró el resto de sus problemas. Es muy doloroso ver cómo día a día tu pareja se va deteriorando y no puedes hacer nada. El neurólogo nos dijo que (Roberto) tuvo una enfermedad multiinfartos"

"Además de los cambios de personalidad que había empezado a sufrir, se ponía violento conmigo y me decía cosas horribles, luego se sentía mal. Eso fue debido al Parkinson", afirmó Florina en una entrevista al programa Ventaneando en 2015 y agregó que Chespirito le decía "Bonita, es lógico que yo me vaya antes, tengo 20 años más que tú".

El profesor Jirafales

Rubén Aguirre, actor mexicano reconocido por su personaje de la televisión mexicana "El profesor Jirafales" falleció la madrugada del 17 de junio de 2016 a causa de complicaciones debido a una neumonía de la que se encontraba recuperándose desde casa, además de padecer diabetes.

Rubén Aguirre como El profesor Jirafales | Especial

El primero en dar la noticia del fallecimiento de Rubén Aguirre en las redes sociales fue Édgar Vivar (Ñoño) o (El señor Barriga), y confirmado por la hija del actor de comedia Verónica Aguirre Reyes:

Es verdad que ya no está con nosotros. Lamentablemente murió a las 4:10 de esta mañana por complicaciones de neumonía. Ya estaba en su casa, estuvo en mayo en el hospital porque estuvo un poco delicado, pero salió de allí

Escribió su hija. El actor había estado muy enfermo por un largo periodo, y había estado hospitalizado por varias semanas, debido a las complicaciones de neumonía derivadas de la diabetes que padecía. Días antes de su muerte, Rubén Aguirre compartió el último mensaje antes de morir para sus fanáticos "Gracias por sus mensajes, los leo y me alegram. RAF".

Rubén Aguirre | Archivo: EFE

El apellido Jirafales de su personaje fue una creación de Chespirito, pues una de las características físicas más representativas del actor era su estatura, de 1.96 metros, quien en sus últimos años trabajó como productor y dirigió su propio circo "El circo del Profesor Jirafales".