¿De qué murió Carlos González, papá de la actriz Eiza González?

Eiza González no tuvo la oportunidad de que su papá Carlos González la viera triunfar en Hollywood. A sus 30 años de edad ha logrado convertirse en una de las actrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Muchos la han llamado "la nueva Salma Hayek". En varias entrevistas la actriz originaria de la Ciudad de México, ha comentado que su padre es su ángel de la guarda.

¿De qué murió el papá de Eiza González? Carlos González murió en un accidente de motocicleta en el 2002, cuando Eiza tenía 12 años de edad, quien tomó la muerte de su padre como una fuerte influencia en su carrera. En febrero pasado la señora Glenda Reyna (mamá de la actriz), compartió un hermoso mensaje en memoria de su esposo, mostrando su amor eterno: "20 años hace de esta foto, decías que rubia, morena o pelirroja te encantaba, pero que pelirroja era muy peligrosa y seductora para ti, y hoy pelirroja de nuevo, te recuerdo a través de la distancia de nuestro alejamiento físico, pero sin quedarme atorada en el pasado, mi corazón se acelera con solo pensarte".

Tú sereno estar, tú amorosa mirada, tú cálido sentir, tú comprensión ante mis anhelos , tú inteligencia perpetua, tú honestidad perenne, sabio, fuiste fiel hasta con el pensamiento, jamás desviaste tu mirada par ver a alguien más que no fuera yo, respetabas mi esencia, anteponías tu tiempo y tu existir por el mío.

En aquel emotivo post, la mamá de Eiza González mencionó que no era extraño que a 18 años de la muerte de su esposo Carlos González, siguiera doliendo su partida. "Jamás te comparo con nadie porque simplemente no existe nada ni nadie que lo pueda lograr, eres y seguirás siendo el único hombre que fue capaz de entender a esta potranca salvaje, fuiste el único hombre capaz de darme las mejores lecciones de vida sin aspavientos, sin presunción, simplemente desde la serenidad de tu existencia y la honorabilidad de tu gran ser, love you forever mi flaco amado, eres y serás mi novio eterno, el único que me amo auténticamente y que jamás se rajo, te amo en la eternidad del universo".

Los papás de Eiza González. Foto: Instagram @glendareyna

A su corta edad Eiza González no sabía cómo lidiar con la muerte de su papá Carlos González; todo el dolor que sentía la convirtió en una comedora compulsiva. "Entre los 15 y los 20 años fue muy duro para mí, porque yo solía comer de forma compulsiva, me llevó mucho tiempo descifrar que todo eso me sucedía porque yo estaba deprimida por el fallecimiento de mi papá. Y fue muy duro para mí, pero cambié mis hábitos alimenticios y empecé a comer más sano y a cuidar de mí misma en varios aspectos; me llevó cinco años salir de esa depresión y aceptar mi pérdida", confesó la actriz mexicana en un post en su feed de Instagram.

La actriz Eiza González en su infancia junto a su papá. Foto: Instagram @eizagonzalez

Anteriormente Eiza González compartió una fotografía de su infancia al lado de su padre; en dicho post conmemoraba otro de los aniversarios luctuosos de su progenitor, pero además, celebraba el inicio de un proyecto que ha sido clave en su carrera como actriz, la película "Baby Driver", que protagonizó junto a Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx y Ansel Elgort.

"Esta foto representa mucho para mí, el día de hoy es el aniversario de la muerte de mi querido padre. Aquí compartiendo su pasión, correr motos. Lo que más le apasionaba hacer, mismo que lo llevó a perder la vida hace 14 años. Mi padre siempre me motivó a que diera lo mejor de mí en lo que hiciera. Si vas a hacer algo, sé la mejor en ello. Todo está dentro de ti, tú tienes el control de todo lo que hagas y llegarás tan lejos como tú desees, sólo confía en ti y siempre apunta alto, no titubees y ve por ello", manifestó Eiza González junto a dicha fotografía, donde ella está montada en una moto.

Hoy es mi primer día en el set de algo que sé que cambiará mi vida. Los tiempos no podrían ser más exactos y aquí, sentada observando mi futuro, entiendo que las personas que entran y salen de tu vida, aunque sea momentáneamente, tienen una razón de ser, aunque la vida me quitó lo que más amé, también me bendijo de otras maravillosas maneras y sé que él tiene que ver en eso.

La actriz resaltó que "cuando una puerta se cierra y parece ser que tu vida no tiene mucho sentido, Dios te regala fuerza, coraje y diez mil más razones por las cuales estar agradecido de la oportunidad que tenemos que es vivir. Gracias por ir a hablar con Dios, papi, y convencerlo a que me diera todas estas oportunidades de vida, gracias por protegerme desde el cielo y cubrirme con tu manto de amor. Te dedico este proyecto con todo mi amor porque sé que estarías tan orgulloso de mí. Sé que si estuvieras aquí estarías llorando sin parar, sin poder creer que tu pequeña pelona esté cumpliendo sus sueños y haciendo lo que tú me enseñaste: dar lo mejor de mí en lo que me apasiona. Te amo y extraño".