¿De qué murió Fernando del Solar? Su viuda Anna Ferro cuenta lo que pasó; su cuerpo será cremado

Siguiendo la última voluntad de Fernando del Solar , su cuerpo será cremado . "Quería que fuera velado por unos días, porque él tenía la creencia que podía ir a visitar a todos, que no lo cremara inmediatamente y eso era lo que él deseaba, se está cumpliendo lo que él pidió".

Fernando Martín Cacciamani Servidio, nombre verdadero de quien fuera conductor de los programas "Venga la alegría" en TV Azteca y de "Hoy" en Televisa, recibió atención médica de manera oportuna, sin embargo, su cuerpo no resistió en esta ocasión , debido a los estragos que le dejó el Linfoma de Hodgkin , un tipo de cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos .

Para él una gripa era convertirse en algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero la luchó hasta el último y fue muy repentino.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.