¿De qué murió Irrfan Khan, actor de "Life of Pi" y "Jurassic World"?

Ante la muerte del actor indio Irrfan Khan, su familia manifestó en un comunicado: "rodeado de amor y de su familia por la que se desvivía, nos dejó para ir al cielo dejando un verdadero legado, rezamos por él y esperamos que esté en paz".

El actor de Bollywood, quien participó en taquilleras películas como "Life of Pi" y "Jurassic World", murió a consecuencia de un tumor neuroendocrino, un tipo de cáncer muy poco común, que le fue diagnosticado en 2018. "Descubrir que he sido diagnosticado con un tumor neuroendocrino hasta ahora ha sido verdaderamente muy difícil, pero el amor y la fuerza de los que me rodean y que he encontrado dentro de mí me han traído a un lugar de esperanza", comentó Irrfan Khan en su cuenta de Twitter el 16 de marzo de 2018.

Los tumores neuroendocrinos son asintomáticos en los primeros momentos y después generan algunas señales (sudoración, dolor abdominal, diarrea, rojeces en la piel…), que pueden confundirse con otras patologías, de ahí la dificultad de su diagnóstico.

"A los que esperaban mis palabras, espero volver con más historias que contar", manifestó en aquel tuit Irrfan Khan, en referencia a que tenía que irse de la India para comenzar su tratamiento.

Los funerales de Irrfan Khan se llevarán a cabo bajo las estrictas reglas de prevención, ante la pandemia de COVID-19. Foto: Victoria Will / AP

Irrfan Khan acompañado de su familia en todo momento

El actor tomó un año sabático para buscar tratamiento en Londres, acompañado por su familia. Sufrió una recaída en los meses previos al lanzamiento de la película "Angrezi Medium" (la que sería su última película) lo que lo obligó a regresar a Gran Bretaña. En una entrevista con el periódico Mumbai Mirror en marzo pasado, describió la vida después del diagnóstico como "una montaña rusa, memorable".

Los momentos felices fueron subrayados debido a la incertidumbre inherente. Lloramos un poco y nos reímos mucho.

