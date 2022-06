¿De qué murió Jenny, el amor eterno de Forrest Gump?

En el caso de la Hepatitis C, durante esas fechas ya se conocía y había información sobre el tema, pero, debe recordarse que Jenny deja en claro a Forrest que fue al médico y no pudieron detectar lo que tenía, lo que podría dejar en claro qué fue lo que realmente sucedió.

Se cree que, por el contexto de la época y el tabú sobre el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA), es el virus que ataca Jenny y la deja postrada en una cama , sin embargo, también es probable que se haya contagiado por el virus de la Hepatitis C , que produce una enfermedad silenciosa y ataca lentamente a las defensas del cuerpo sin que su huésped se dé cuenta.

Sin embargo, Jenny se enferma , pero nunca se especifica de qué , aunque por mucho tiempo se ha creído que, por el contexto de la época en la que la película se desarrolla, podría tratarse de VIH , pues en alguna parte de la historia menciona que tiene un virus, que los doctores no saben qué es.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.