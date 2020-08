¿De qué murió Manuel "El Loco" Valdés?

Fernando Manuel Alfonso Gómez de Valdés y Castillo, mejor conocido como Manuel "El Loco" Valdés, murió a los 89 años de edad. Muchas figuras del medio del espectáculo como su ex pareja Verónica Castro o la actriz Victoria Ruffo, han lamentado el fallecimiento del actor a través de sus redes sociales.

Manuel "El Loco" Valdés murió a causa del tumor cerebral que le fue diganosticado en abril de 2017. En aquel entonces el hermano de Ramón Valdés de "El Chavo del 8" dijo ante los medios de comunicación: "hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia, me puso inyecciones y se siente como si picara una avispa gigante". Tras llevarse a cabo los estudios correspondientes, los médicos le dijero al padre de Cristian Castro que el tumor era maligno.

"El Loco" Valdés no perdía el sentido del humor que lo caracterizaba ante cualquier situación; cuando dio a conocer que fue le diagnosticado el tumor, contó a los medios de comunicación que le había compuesto una canción. "El doctor mandó a analizarlo y es maligno, ahí fue cuando inventé esta canción (canta): 'tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente pero yo soy muy valiente'". Asimismo entre broma manifestó:

Hay que quitar todo lo malo, la ponzoña, entonces que me tienen que hacer un injerto, quitar piel de la pierna o de la nalga, pero les dije que de la nalga no porque iba a estar muy arrugado de este lado y del otro no.

"El Loco" Valdés tuvo una recaída en su salud en julio pasado. Foto: José Aguilar / Agencia Reforma

Manuel "El Loco" Valdés sufrió una crisis en julio pasado, como secuela del tumor que le encontraron en 2017. El actor empezó a tener problemas de oxigenación, lo que desencadenó otros síntomas. En una entrevista para el programa Ventaneando, Iván Valdés (nieto de "El Loco"), comentó al respecto: "al crecer hacia adentro (el tumor) le empezó a hacer daños de percepción, de repente veía cosas que no estaban y pensábamos que estaba cotorreando".

El hermano de Don Ramón, Tin Tan y "El Ratón" Valdés, falleció en su hogar la madrugada de este viernes 28 de agosto. Pedro Valdés, uno de los hijos de "El Loco" Valdés confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales: "gracias siempre por todo, te amo, que tu camino sea luminoso, ahora eres eterno. Gracias, gracias, y más gracias. Te adoro padre hermoso".

Uno de los hijos de "El Loco" Valdés compartió esta fotografía de su padre, para dar a conocer la noticia de su fallecimiento.

Manuel "El Loco" Valdés fue un actor que formó parte de la llamada época de oro del cine mexicano, perteneciente a la Dinastía Valdés junto a sus hermanos Germán Valdés "Tin Tan", Ramón Valdés y Antonio "El Ratón" Valdés (el único hermano que sobrevive). Era conocido por su peculiar personalidad dentro y fuera de cámaras, la cual se distingue por darle un toque de humor, picardía y hasta cierto punto romper convencionalismos establecidos en los medios en los que ha tenido la oportunidad de participar.

"El Loco" Valdés inició su andar en el mundo del espectáculo a los 18 años en la película "Calabacitas tiernas", al lado de sus hermanos Germán Valdés "Tin Tan" y Ramón Valdés; desde entonces no dejó de trabajar.

Participó en más de 50 películas, entre ellas "Bromas, S.A.", "La pulquería" y "Dormitorio para señoritas", además de que prestó su voz para las cintas animadas "La leyenda de la Nahuala", "Buza Caperuza: la verdadera historia", "El principito" y el clásico infantil "Peter Pan: El regreso al país de Nunca Jamás", donde dobló al Capitán Garfio.

